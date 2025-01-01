执行更新视频制作工具：简化内部沟通

轻松制作引人入胜的执行更新。利用AI虚拟人专业传达信息，节省时间和资源。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为团队负责人和项目经理设计一个引人入胜的30秒短视频，快速总结关键项目里程碑。视觉风格应动态，配有欢快的背景音乐，结合动画文字覆盖和生动的图形以保持注意力。利用HeyGen的从脚本到视频功能，从您的书面简报中快速生成旁白和视觉效果，简化商业视频制作过程。
示例提示词2
为全体员工制作一个信息丰富的45秒公司公告视频，涉及重要的组织变更。视觉和音频风格应令人安心且专业，采用现代、易于理解的信息图表和冷静、权威的声音。利用HeyGen的模板和场景，快速组装高质量的执行更新视频制作体验，无需广泛的编辑技能，促进无缝的执行更新。
示例提示词3
开发一个引人注目的75秒视频，庆祝公司重大成就，面向外部合作伙伴和投资者。视觉风格应精致且庆祝，配有展示成功的有影响力的库存镜头，伴随鼓舞人心的配乐和清晰的解说。结合HeyGen的字幕/字幕功能，以增强可访问性并强化关键信息，使这个AI视频制作工具成为关键视频创作和沟通的高效工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

执行更新视频制作工具的工作原理

轻松制作专业且有影响力的执行更新，利用AI驱动的工具简化内部沟通，无需任何编辑技能。

1
Step 1
创建您的视频脚本
将您的执行更新脚本粘贴到编辑器中。我们的平台将您的文本转换为动态视频，准备进一步定制。
2
Step 2
选择AI虚拟人
从多样化的真实感AI虚拟人中选择一个来代表您的信息。您也可以上传自己的数字化身以实现个性化。
3
Step 3
用您的品牌定制
通过应用专业模板、添加公司标志和结合品牌特定颜色来增强您的执行更新，以保持一致性。
4
Step 4
生成并分享
审查您的视频，然后生成带有专业旁白的视频。轻松下载并分享您的高质量执行更新，覆盖所有相关的内部沟通渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速专业业务更新

在几分钟内快速制作专业且有影响力的执行更新，确保通过AI实现清晰和一致的内部沟通。

常见问题

HeyGen如何简化创意视频制作？

HeyGen通过将文本转化为具有真实感的AI虚拟人和声音的引人入胜的视频，彻底改变了视频制作。我们直观的拖放编辑器和预设计模板让用户无需广泛的编辑技能即可轻松制作高质量内容。

我可以使用AI虚拟人个性化我的商业视频吗？

当然可以。HeyGen提供多样化的AI虚拟人，可以定制化传达您的信息，使您的商业视频制作体验高度个性化且有影响力。此功能非常适合入职培训视频、营销内容和内部沟通，增强在社交媒体等各种平台上的观众参与度。

是什么让HeyGen成为人人可用的AI视频制作工具？

HeyGen被设计为易于使用的AI视频制作工具，使任何人都能在没有编辑经验的情况下制作专业视频。通过文本到视频转换和自动生成旁白等功能，HeyGen确保高质量视频制作高效且易于访问，与传统方法相比可能节省预算。

HeyGen是否提供执行更新和内部沟通的解决方案？

是的，HeyGen是理想的执行更新视频制作工具，简化了有影响力信息的制作。它通过文本到视频和可定制模板等功能，确保清晰和专业性，简化了引人入胜的内容创建，用于内部沟通和执行更新。