Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的60秒企业视频，专为内部团队和销售人员设计，旨在使最近的项目更新变得高度吸引人且视觉丰富。利用HeyGen的从脚本到视频功能将您的叙述变为现实，确保视觉呈现具有充满活力的图形和积极的语调，并通过准确的字幕/说明进一步增强。
制作一个引人注目的30秒高管摘要视频，面向潜在投资者和外部客户，突出关键成就和未来增长。该视频应展示一个复杂的AI化身传递信息，保持现代化和品牌化的视觉风格，配以清晰、有说服力的音频，展示HeyGen的AI化身以传达可信度和创新性。
想象一个为市场经理和项目负责人设计的50秒视觉演示，将静态的活动概述转化为生动且有影响力的故事。创意视觉风格应结合HeyGen的媒体库/素材支持中的多样元素，使用清晰、简洁的旁白和动态动画，确保最终输出完美适用于各种平台的纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的高管摘要视频的制作？
HeyGen使您能够使用专业模板和AI化身将复杂的高管报告转化为动态、引人入胜的视频。其直观的界面使制作吸引观众的视觉演示变得轻而易举，是一个有效的高管摘要视频制作工具。
我可以完全自定义使用HeyGen制作的企业视频的品牌吗？
当然可以！HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色和自定义字体，以确保每个企业视频都与您的品牌形象完美契合。这使HeyGen成为一个强大的企业视频制作工具，能够传递一致的品牌信息。
HeyGen提供哪些AI功能来制作专业视频？
HeyGen利用先进的AI驱动的沟通工具，包括逼真的AI化身和从脚本到视频的功能，以简化您的制作过程。您还可以利用AI语音生成功能，并自动添加字幕/说明，以实现专业且易于访问的内容。
HeyGen适合希望在高质量视觉演示上进行协作的团队吗？
是的，HeyGen旨在支持团队高效创建专业的企业视频和视觉演示。其功能包括广泛的专业模板和拖放编辑器，促进协作并确保所有项目的一致高质量输出。