为人力资源专业人士和全体公司员工生成一段1分钟的高管备忘录视频，宣布一项重要的新政策更新。视觉风格应专业且简洁，由AI虚拟形象直接呈现信息，并辅以细微的图形叠加以突出关键政策要点。音频风格需要清晰、权威但又平易近人的旁白，或许配有柔和、不干扰的背景音乐。这段由HeyGen的AI虚拟形象驱动的内部沟通视频将提供准确且引人入胜的人力资源政策更新信息。

生成视频