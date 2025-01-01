您的专业团队活动员工培训视频制作工具

通过预设模板简化员工入职流程，几分钟内制作专业培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有经验的活动员工开发一段60秒的“情景培训视频”，解决现场常见挑战，如难缠的客户或意外的后勤变化。视觉和音频风格应互动且以问题解决为导向，使用HeyGen的“媒体库/素材支持”中的多样化模板和场景来展示各种情况和适当的应对措施，增强“视频叙事”以促进关键技能发展。
示例提示词2
制作一段简洁的30秒“教程视频”，教育活动员工推广新产品或服务功能。视觉风格应简洁且具有品牌特色，确保“从脚本到视频”的功能能够快速创建内容，真正“保护您的品牌”在所有培训材料中的一致性，利用定制模板保持品牌一致性。
示例提示词3
制作一段快速的15秒“培训视频”，向所有员工传达紧急政策更新或活动日程变更。视觉方法应直接且清晰，强调可读性，使用“字幕/说明”以确保在嘈杂的活动环境中最大程度地理解，并通过“纵横比调整和导出”确保信息在任何设备上都可访问，有助于高效地“协调您的团队”。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

活动员工培训视频制作工具的工作原理

快速为您的活动员工创建专业且引人入胜的培训视频，确保一致的知识和高效的入职流程，利用AI视频创作。

Step 1
创建您的培训脚本
概述您的活动程序和政策。输入文本以通过AI视频创作生成专业视频。
Step 2
选择AI虚拟形象
从多样化的逼真AI虚拟形象库中选择一个，引导您的活动员工了解关键信息。这确保了一致且引人入胜的演示。
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过专业的视觉效果和场景增强您的视频。从多种模板中选择，以有效且专业地构建您的内容。
Step 4
导出您的培训视频
通过自动生成准确的字幕/说明，确保所有活动员工的可访问性和清晰度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的培训主题

通过将复杂的信息转化为清晰、易于理解的AI视频教程，为员工解密复杂的活动规程和安全程序。

常见问题

HeyGen如何简化制作培训视频的过程？

HeyGen利用先进的AI视频创作技术，让您能够高效地从文本生成引人入胜的培训视频。通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，您可以轻松制作专业的培训内容，而无需复杂的视频编辑技能。

我可以定制HeyGen创建的培训视频以匹配我的品牌吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制选项，确保您的培训视频完美契合公司的品牌形象。您可以加入您的标志、品牌色彩，并使用专业设计的模板来保持所有教育资源的一致视觉风格。

HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的员工培训视频？

HeyGen提供了一整套工具来创建引人入胜的员工培训视频，包括逼真的AI虚拟形象和高质量的语音生成。此外，您还可以添加字幕以增强可访问性，确保所有员工有效地分享知识。

HeyGen适合各种类型的教程和入职视频吗？

是的，HeyGen是一个多功能的培训视频制作工具，非常适合创建各种教育内容，从详细的教程视频到新员工的有效入职视频。您可以轻松将这些视频集成到现有的LMS中，简化您的教育资源，使培训更高效。