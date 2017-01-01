制作一个动态的30秒活动宣传视频，目标是繁忙的活动组织者和小企业主，展示充满活力和现代感的视觉风格，配以欢快的背景音乐和清晰的旁白。利用HeyGen的“模板和场景”快速设置，并包含一个专业的AI虚拟形象来呈现关键细节，强调即将到来的活动的轻松“视频制作”。

