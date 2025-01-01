创建一个充满活力的30秒活动亮点集锦，完美吸引社交媒体视频观众，展示您最近会议或研讨会的最佳时刻。撰写简洁的脚本，然后利用HeyGen的从脚本到视频功能生成引人入胜的叙述，确保动态的视觉风格和欢快的音乐，让观众感到振奋并期待您的下一个活动。

