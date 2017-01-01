活动回顾亮点视频制作工具，打造引人入胜的内容
通过从脚本到视频的转换，轻松创建专业的活动回顾视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个精致的2分钟公司晚会亮点视频，面向利益相关者和赞助商，强调专业性和品牌一致性。采用时尚、精致的视觉美学，配以优雅的背景音乐，由AI虚拟形象呈现关键要点，以保持品牌声音的一致性。
开发一个吸引人的45秒社交媒体短片，针对本地社区节日，旨在吸引年轻、多元化的观众。视频应具有生动、色彩丰富的视觉效果和俏皮的音频风格，利用自动字幕/字幕确保即使在无声情况下也能获得高参与度。
生成一个引人入胜的1分30秒国际网络研讨会系列总结，面向跨不同时区的全球观众。视觉呈现应清晰且信息丰富，支持多语言旁白生成功能，使复杂主题易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频生成器用于活动回顾？
HeyGen利用先进的AI技术将您的活动内容转化为动态的活动回顾视频和亮点视频。使用我们可定制的视频模板和AI视频编辑工具，快速制作引人入胜的短视频内容。
HeyGen提供哪些AI驱动的视频创作工具？
HeyGen为用户提供尖端的AI功能，如逼真的AI虚拟形象和无缝的从脚本到视频的转换功能。轻松生成专业的旁白，并自动添加字幕和说明文字以增强您的视频。
我可以在HeyGen中自定义我的活动亮点视频的品牌吗？
当然可以，HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的亮点视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松整合您的标志、品牌色彩和资产，以实现一致的活动营销和社交媒体内容。
HeyGen如何帮助将长活动视频重新用于社交媒体？
HeyGen旨在帮助您将长视频重新制作成适合社交媒体的引人入胜的短视频内容。高效创建吸引人的亮点视频，然后以优化的纵横比导出并分享至各个平台。