快速创建令人惊叹的活动视频。利用专业模板和场景定制引人入胜的内容，轻松在社交媒体上推广活动。

制作一个动态的30秒活动宣传视频，专为忙碌的专业人士设计，突出即将到来的虚拟峰会，采用时尚现代的视觉美学，配以锐利的图形和鼓舞人心的欢快配乐。利用HeyGen的语音生成功能，传达清晰专业的信息，确保整体语调鼓励立即注册参加此专业活动。

示例提示词1
制作一个吸引人的45秒宣传视频，针对科技爱好者和早期采用者，展示一场革命性的产品发布活动。视频应具有未来感的视觉效果、动态产品动画和电影背景音乐，所有这些都由简洁的脚本驱动。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将您的叙述转化为引人入胜的视觉效果，创建一个AI宣传视频，激发期待。
示例提示词2
为本地社区成员和学习者开发一个邀请参加创意工作坊的60秒活动邀请视频。视觉风格应温暖友好，结合参与者的推荐和引人入胜的实用演示，配以温和鼓励的音乐。通过使用HeyGen的字幕/说明功能确保可访问性和清晰度，轻松创建欢迎所有人的活动视频。
示例提示词3
设计一个针对社交媒体用户和年轻人的15秒活力活动视频，用于即将到来的音乐节。这个简短有力的宣传视频应包含快速剪辑的人群能量、引人注目的视觉效果和流行的高能量配乐。通过利用HeyGen的模板和场景加快创建过程，允许快速定制和产生强烈的视觉体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

活动宣传视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的活动宣传视频，提升出席率和兴奋度，利用强大的AI工具增添专业效果。

1
Step 1
选择您的起点
从一系列专业的“视频模板”中选择，或从空白画布开始制作您的活动邀请视频。
2
Step 2
添加您的内容
通过从“媒体库”上传您自己的视觉素材、添加文字和应用品牌元素来个性化您的视频。
3
Step 3
应用AI增强功能
利用强大的“AI功能”提升您的视频，包括生成语音和自动字幕，以实现最大程度的参与。
4
Step 4
导出您的视频
以惊人的高清晰度“下载您的活动视频”，准备在所有您想要的平台上无缝分享。

使用案例

开发鼓舞人心的活动预告

生成鼓舞人心的视频内容，激发期待并鼓励注册参加您的特别活动。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的活动宣传视频的制作？

HeyGen让您轻松制作引人入胜的活动宣传视频。利用现成的视频模板和强大的编辑工具定制您的活动邀请视频，确保有效地向更广泛的观众推广您的活动。

HeyGen提供哪些先进的AI功能来提升宣传视频？

HeyGen提供尖端的AI功能，如AI语音和自动字幕，以提升您的宣传视频。您还可以利用AI化身和生成媒体，为您的活动视频增添专业和吸引人的效果。

如何使用HeyGen定制我的活动视频以反映我的品牌？

当然可以！HeyGen提供广泛的定制选项，允许您使用品牌标志、颜色和文字动画定制您的活动视频。轻松从媒体库上传您自己的视频和图像，创建独特且专业的活动邀请视频。

是什么让HeyGen成为社交媒体高效的宣传视频制作工具？

HeyGen被设计为快速的宣传视频制作工具，让您无需丰富的视频编辑经验即可创建高质量内容。快速生成并下载您的活动视频，然后无缝在线分享至社交媒体，有效推广活动。