活动宣传视频生成器：创建令人惊艳的邀请
使用我们直观的模板和场景，在几分钟内设计引人入胜的活动宣传视频，提高出席率和参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个简洁的90秒宣传视频，展示新软件更新，面向现有用户和潜在客户，采用信息丰富且专业的视觉风格，配以清晰、平和的背景音乐。利用HeyGen的语音生成功能提供清晰、权威的旁白，提升营销视频的吸引力。
制作一个45秒的邀请视频公告，宣传即将举行的数字营销策略网络研讨会，目标受众为小企业主和营销人员，采用明亮、吸引人的视觉效果和激励人心的音乐。该视频应有效利用HeyGen的多样化模板和场景，清晰呈现活动细节。
开发一个全面的2分钟教学宣传视频，演示如何使用新的在线视频编辑功能，面向寻求快速指南的初学者，采用清晰的分步视觉方法和支持性音频。通过集成HeyGen的字幕功能，确保宣传视频的可访问性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化专业宣传视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，可以快速将文本脚本转化为引人入胜的宣传视频。您可以从多样化的视频模板开始，或利用文本提示生成初始AI视觉效果，大大简化您的内容创作过程。
HeyGen的在线视频编辑器提供哪些自定义选项？
HeyGen强大的在线视频编辑器提供广泛的自定义选项。您可以使用用户友好的拖放编辑器个性化您的营销视频，加入品牌标志和颜色，添加动画文本，并从免版税资产库中选择素材，创建出色的定制视频。
HeyGen的AI工具能否提升我的视频制作？
当然可以。HeyGen集成了先进的AI工具，包括逼真的AI化身和从文本生成的无缝语音旁白。此外，该平台提供自动字幕和说明文字，使HeyGen的AI编辑工具在创建可访问和高质量的宣传视频方面无可替代。
如何优化HeyGen制作的视频以适应不同的社交媒体渠道？
HeyGen允许您轻松优化宣传视频以适应各种社交媒体渠道，提供灵活的纵横比调整和多样的导出选项。一旦您的视频在1080p高清分辨率下完美呈现，您可以轻松下载并在YouTube Shorts、Instagram和Facebook广告等平台上分享。