活动高光视频生成器：快速创建精彩回顾

轻松创建专业的活动高光视频，提升参与度，利用HeyGen的丰富模板和场景。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，指导新的HeyGen用户，特别是小企业主和内容创作者，如何制作引人入胜的高光视频。视觉风格应明亮且逐步展示，配有欢快的背景音乐，同时利用HeyGen的可定制模板，并通过自动生成的字幕确保清晰度。
示例提示词2
为经验丰富的内容制作人和营销机构制作一个动态的2分钟展示视频，展示HeyGen高光视频制作器的高级功能。该视频将以快节奏的蒙太奇风格视觉流展示，配以激励人心的配乐，展示如何从简单的文本到视频脚本输入中构建复杂的宣传片，利用广泛的媒体库/素材支持。
示例提示词3
设计一个吸引人的45秒宣传视频，面向活动组织者和企业沟通团队，突出HeyGen的活动高光视频生成器在创建快速社交媒体片段方面的效率。视觉美学应现代且充满活力，使用快速剪辑和生动的配乐，展示适用于各种平台的纵横比调整和导出功能的无缝实用性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

活动高光视频生成器的工作原理

使用我们的直观AI视频高光制作器，轻松将您的原始活动素材转化为动态高光视频和引人入胜的短片。

1
Step 1
上传您的素材
首先将您的原始素材直接上传到平台。我们的系统支持多种文件格式，确保所有活动媒体的顺利导入过程。
2
Step 2
选择高光时刻
利用我们的AI驱动编辑功能，快速识别并选择您上传视频中最具影响力的时刻，简化高光视频的制作。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过精美的叠加、动态字幕和合适的配乐增强您的视频，使您的活动高光视频真正脱颖而出。
4
Step 4
导出并分享
完成您的项目，并利用我们的纵横比调整和导出功能适用于各种平台。轻松将您的专业活动回顾直接分享到社交媒体或嵌入到需要的地方。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出活动中的客户成功

轻松创建引人入胜的AI视频，突出在活动中收集的客户成功故事和推荐，强化品牌价值。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化高光视频的制作过程？

HeyGen作为一个先进的AI视频高光制作器，利用AI驱动的编辑功能，在其直观的在线视频编辑器中简化了从原始素材创建动态高光视频的过程。这项技术能力确保了效率和专业质量的内容。

HeyGen在高光视频制作中提供了哪些自定义选项？

HeyGen通过可定制的模板、丰富的素材音乐库以及上传原始素材的能力提供了广泛的自定义选项。您还可以利用自动调整大小和集成字幕功能，制作出精美、专业的高光视频，确保您的内容脱颖而出。

HeyGen能否优化不同平台和用途的高光视频？

是的，HeyGen支持多样化的内容输出，允许您轻松生成社交媒体片段、活动回顾和适合各种平台的短视频。其纵横比调整功能确保您的高光视频在各处都完美呈现，增强其影响力和覆盖面。

HeyGen是初学者可用的在线视频编辑器吗？

HeyGen被设计为一个易于使用的在线视频编辑器，提供直观的工具，使任何人都能创建专业的高光视频，而无需专业软件或丰富的编辑经验。这种可访问性使得强大的视频创作对所有人开放。