使用我们的活动公告视频制作器创建专业视频
使用我们的简单拖放编辑器和专业模板与场景，轻松制作引人入胜的活动公告视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为奢侈时尚发布会制作一个时长45秒的精美宣传视频，目标受众为时尚博主和潮流引领者。视觉风格应简约而高雅，配以环境电子音乐，同时利用HeyGen的从脚本到视频功能，提供优雅、精致的旁白，强调专业“视频模板”的力量。
为在线研讨会设计一个信息丰富的60秒活动视频，吸引小企业主和自由职业者。采用友好、清晰的视觉风格和舒缓的背景音乐，并整合HeyGen的字幕功能，以提高可访问性和参与度，简化“简单拖放编辑器”体验。
制作一个活力四射的20秒社交媒体短片，回顾社区节日，目标受众为当地居民和家庭。这个充满活力的视频应包含俏皮的视觉效果和流行的欢快流行音乐，利用HeyGen的模板和场景快速“生成内容和媒体”，非常适合在流行“社交媒体平台”上分享。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化活动公告视频的制作？
HeyGen通过其直观的AI视频编辑器，使制作有影响力的活动公告视频变得简单。用户可以利用现成的视频模板和简单的拖放编辑器，快速设计专业的宣传视频。
HeyGen提供哪些AI功能来制作活动视频？
HeyGen的AI视频编辑器允许您使用AI生成内容和媒体，包括从脚本生成的逼真AI虚拟形象和旁白。这大大简化了制作引人入胜的活动视频的过程。
我可以在HeyGen中自定义我的活动视频的品牌和特效吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以将您的标志和颜色融入任何宣传视频中。您还可以通过添加动画文本和使用视频编辑器中的各种模板和场景来增强您的信息。
我如何从HeyGen分享我完成的活动公告视频？
一旦您的活动公告视频完成，HeyGen允许您轻松下载或直接分享。您可以在各种社交媒体平台上分发您的内容，或在线嵌入以实现最大范围的传播。