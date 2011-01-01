您的首选活动广告视频制作工具
轻松设计引人入胜的活动视频广告以发展您的业务。通过专业的语音生成增强您的信息传递。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒视频广告，专为小企业主和企业家设计，鼓励他们注册即将举行的在线业务增长大师班。语气应权威但平易近人，文字覆盖清晰易读，重点突出关键优势，推动强有力的“行动号召”。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将您的信息转化为引人入胜的叙述，作为“视频广告制作工具”，并通过自动“字幕/说明”确保可访问性。
创建一个鼓舞人心的60秒回顾视频，作为明年年度科技峰会的“宣传视频制作工具”，旨在吸引活动策划者和潜在赞助商。视觉风格应时尚且富有未来感，结合实际镜头和高质量的“库存照片和视频”，并以史诗般的管弦乐配乐为背景。通过HeyGen生成的“AI化身”介绍关键亮点和未来计划，增添独特而现代的风格。
制作一个简洁有力的15秒“短视频”，宣布一场针对艺术爱好者和现有赞助人的独家艺术展门票闪购。视觉美学应简约而引人注目，使用大胆的排版和倒计时计时器，配以精致的现代古典音频背景。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能优化广告以适应各种社交平台，并快速使用预设计的“视频广告模板”进行定制，立即吸引您的观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我的活动广告视频？
HeyGen通过其AI驱动的工具和丰富的视频广告模板简化了引人入胜的活动广告视频的制作。您可以快速制作适合各种社交媒体平台的引人注目的短视频，有效吸引注意力。
是什么让HeyGen成为有效的宣传视频制作工具？
HeyGen通过利用AI化身和高质量语音生成来创建专业的视频广告，使其成为有效的宣传视频制作工具。整合明确的行动号召，与您的观众建立联系，帮助发展您的业务。
HeyGen是否提供定制视频广告的工具？
是的，HeyGen在其直观的拖放式在线视频编辑器中提供强大的品牌控制，包括自定义徽标和颜色。您可以使用我们全面的库存照片和视频库进一步个性化您的视频广告。
HeyGen能否帮助从文本生成视频广告内容？
当然，HeyGen的从脚本到视频功能允许您将书面内容转化为动态短视频。此功能结合逼真的语音生成，使HeyGen成为高效的视频广告制作工具。