创建一个60秒的电动汽车（EV）讲解视频，使用生动的视觉故事来解析复杂的电动汽车电池技术，面向潜在的首次电动汽车购买者。视觉风格应现代流畅，包含丰富的图形和动画示意图，并配以权威且友好的旁白。利用HeyGen强大的旁白生成功能，清晰阐述电动汽车动力的优势和工作原理。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
制作一个45秒的动态产品概览视频，展示新款电动汽车模型的创新特性，目标受众为汽车爱好者和渴望最新汽车技术的早期采用者。采用流畅、引人入胜的视觉风格，配以充满活力的剪辑、鲜艳的色彩调节和脉动的音轨，突出设计和性能。利用HeyGen专业设计的模板和场景，快速组装一个引人入胜的叙述。
示例提示词2
为考虑电动汽车车队的小企业主设计一个30秒的社交媒体视频，展示电动商用车的成本节约和环境效益。视觉和音频风格应明亮、快速，并配有清晰的屏幕文字覆盖，语气自信且鼓舞人心。使用HeyGen的字幕/说明功能，确保在静音观看平台上的最大可访问性和影响力。
示例提示词3
开发一个75秒的教育视频，解释广泛采用电动汽车的环境影响和可持续优势，面向学生和环保意识强的消费者。视觉叙述应由一个友好的AI化身呈现，配以清晰的电动汽车动画，并伴随平静且信息丰富的背景音乐。利用HeyGen的先进AI化身，创建一个亲切可信的虚拟主持人。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

电动汽车讲解视频制作工具的工作原理

使用我们直观的AI视频生成器，轻松创建引人入胜的电动汽车讲解视频，澄清复杂概念并提高理解。

1
Step 1
创建您的讲解脚本
输入您的脚本或粘贴您的文本。我们的平台使用从文本到视频的功能，立即将您的文字转化为视频草稿。
2
Step 2
选择视频模板
从我们为各种电动汽车主题设计的可定制模板库中选择。这些模板为您的视频制作提供了快速的起点。
3
Step 3
生成旁白
利用我们的旁白生成功能，为您的视频创建清晰、专业的解说，将您的脚本通过引人入胜的音频呈现出来。
4
Step 4
导出并分享
使用纵横比调整功能为不同平台调整您的视频，然后导出您精心制作的电动汽车讲解视频，以实现更广泛的覆盖和影响。

使用案例

生成引人入胜的电动汽车社交媒体内容

制作动态短视频和剪辑，在社交平台上推广电动汽车的特性和可持续性，提升参与度。

常见问题

HeyGen如何提升我讲解视频的创意质量？

HeyGen让您能够制作流畅、引人入胜的视频，配有专业设计的模板和丰富的创意素材库，包括图形、视频和音乐。我们的AI化身技术和可定制模板允许进行引人入胜的视觉叙事，使HeyGen成为理想的电动汽车讲解视频制作工具。

HeyGen提供哪些功能可以快速将脚本转换为视频？

HeyGen使用先进的从文本到视频功能，将您的文本脚本转化为动态视频。您可以利用AI化身和AI语音生成器来赋予您的信息生命，并配以自动字幕/说明和用户友好的拖放编辑器，以实现高效的视频创作。

HeyGen是否允许在我的讲解视频中进行自定义品牌化？

当然，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将公司的标志和特定的色彩方案直接整合到您的讲解视频中。这确保了在所有社交媒体视频和产品概览中的品牌一致性，强化您的营销策略。

HeyGen如何帮助优化讲解视频以适应不同平台？

HeyGen通过纵横比调整和导出选项简化了流程，使您能够为各种平台定制讲解视频，从社交媒体渠道到详细的产品概览。这确保了您的视频内容的最大覆盖和参与度。