您的人力资源团队首选的道德计划视频制作工具
轻松开发有影响力的道德培训视频，用脚本转视频功能将脚本转化为引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒“合规培训视频”，聚焦于常见的职场困境，面向所有现有员工进行年度复习。视频应采用情景学习法，以引人入胜的视觉风格构建紧张感并清晰解决，配以冷静权威的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速设置叙事，并通过语音生成功能实现一致的旁白。
制作一个30秒的宣传视频，面向人力资源团队和高级管理层，突出展示强大的“职场道德视频制作工具”解决方案的积极影响和好处。该视频应采用动态的企业视觉风格，配以振奋人心的背景音乐和清晰自信的声音，并通过HeyGen的字幕/说明文字功能提高可访问性，以及其媒体库/素材支持提供专业视觉效果。
设计一个50秒的教育片段，说明在日常任务中道德行为的重要性，针对所有公司员工作为持续“道德培训视频”的一部分。视频应采用清晰的解释性视觉风格，可能使用简单动画，配以易于理解的叙述声音。HeyGen的脚本转视频功能可确保准确和一致的传达，并通过AI虚拟形象增加个性化效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我们的道德培训视频？
HeyGen使人力资源团队能够高效地创建引人入胜的合规和道德培训视频。利用我们的AI视频生成器，通过逼真的AI虚拟形象和脚本转视频功能，将您的培训脚本转化为专业内容，用于员工教育。
是什么让HeyGen成为高效的职场道德视频制作工具？
HeyGen通过使用AI将培训脚本转化为专业视频，简化了职场道德视频的制作。我们丰富的模板和直观的脚本转视频功能大大减少了制作时间和精力，使HeyGen成为强大的道德计划视频制作工具。
我们可以为情景道德学习定制AI虚拟形象吗？
可以，HeyGen允许您利用多样的AI虚拟形象，为您的道德计划视频和合规培训创建引人入胜的情景学习。通过多种角色和声音轻松将您的脚本生动呈现，使员工教育更具互动性。
HeyGen是否支持多语言和可访问性功能的道德培训？
HeyGen提供强大的语音生成和自动字幕/说明文字功能，确保您的合规培训视频对全球多元化的员工队伍具有可访问性和影响力。这增强了不同语言的员工教育，并满足各种学习需求。