引人入胜的课程伦理培训视频生成器
通过AI化身简化合规流程，将脚本转化为引人入胜的伦理培训视频，以提高员工理解。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为所有员工和新员工创建一个45秒的互动“员工培训”场景，重点关注“伦理决策能力”。视频应展示不同工作场景中需要做出伦理选择的真实“AI化身”，采用温暖和鼓励的视觉风格，配以柔和的背景音乐。音频应由AI声音提供温和的指导，提示观众考虑最佳行动方案。
为企业培训师和合规官开发一段1分30秒的信息视频，说明使用HeyGen创建“合规培训”的可扩展性。视觉美学应权威且值得信赖，结合企业品牌元素和清晰的信息图表展示流程效率，配以卓越的AI声音。强调“字幕/说明”如何增强可访问性并强化关键信息，特别是在跨不同团队实施“可扩展伦理培训创建”时。
为企业领导和人力资源经理设计一段2分钟的说服视频，强调使用HeyGen进行“引人入胜的培训视频”制作的“成本节约”和效率。视频应采用动态的案例研究风格，快速切换不同的使用案例，并展示视觉吸引力的“模板和场景”以展示多样性，由热情的AI声音驱动。提到平台如何支持“多语言视频播放器”以实现全球覆盖，进一步提高效率。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进AI培训视频的导出和与现有LMS平台的集成？
HeyGen简化了以各种纵横比和格式导出AI培训视频的过程，确保与现有LMS平台的无缝集成，以实现高效的员工培训。
HeyGen在直接从脚本创建AI培训视频方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供强大的从脚本到视频功能，允许您即时生成具有真实AI化身和自然AI旁白的专业培训视频。其直观的视频编辑器提供全面的工具来完善您的内容。
HeyGen能否确保伦理培训视频的品牌一致性和合规性？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标、颜色和字体融入到伦理培训视频中。此外，HeyGen符合SOC 2和GDPR标准，确保您的员工培训内容符合高安全性和隐私标准。
HeyGen是否支持为全球团队创建引人入胜的多语言培训视频？
是的，HeyGen大大简化了引人入胜的培训视频的创建，支持多种语言和AI旁白。您可以轻松添加字幕/说明，并利用多语言视频播放器有效地覆盖多元化的全球团队。