ESG报告视频制作工具：简化您的可持续发展故事

通过AI化身轻松制作引人入胜的ESG报告视频，将复杂数据转化为具有影响力的视觉故事，实现最大程度的参与。

制作一段吸引投资者和关键利益相关者的60秒企业可持续发展报告视频，展示公司最新的环保成就。视觉风格应专业且数据驱动，利用动画图表和图形，并通过HeyGen的语音生成功能生成清晰且权威的旁白，以有效简化复杂数据。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
制作一段面向员工和公众的30秒激励性可持续发展视频，展示具体的积极环境或社会影响举措。使用动态且振奋人心的视觉效果，传达真实的进展，通过HeyGen的从脚本到视频功能高效地将您的叙述转化为引人入胜的视频。
示例提示词2
为高级管理层和合规官员开发一段简洁的45秒ESG报告视频，解释新的合规措施。由专业的AI化身在相关行业统计数据背景下呈现关键信息，确保通过HeyGen的字幕功能实现清晰和可访问性，这是全面ESG报告视频的关键。
示例提示词3
设计一段用户友好的60秒推广视频，介绍ESG报告视频制作工具，突出其对中小企业的易用性。视觉美学应简洁且具有指导性，展示HeyGen的模板和场景的实际应用，制作出精美的内容，使专业的ESG报告视频制作解决方案对所有人都可访问。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

ESG报告视频制作工具的工作原理

通过AI轻松将复杂的企业可持续发展报告转化为引人入胜的视频，使您的ESG数据对所有利益相关者清晰且具有影响力。

1
Step 1
创建您的ESG视频脚本
首先输入您的ESG报告数据或脚本。利用我们的从脚本到视频功能，将您的关键信息高效地转化为视频叙述。
2
Step 2
选择AI化身和语音
从一系列AI化身中选择代表您的品牌，并选择AI语音演员，为您的可持续发展叙述提供清晰、自动的旁白。
3
Step 3
定制和完善您的报告
应用您的品牌控制，整合公司标志和颜色。通过动态数据可视化增强您的信息，并通过我们的字幕生成器确保可访问性。
4
Step 4
导出您的引人入胜的视频
完成您的专业质量视频，进行任何必要的纵横比调整。生成准备好在所有平台上分享的引人入胜的视频，以提高透明度和沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示企业可持续发展举措

通过专业的AI视频展示公司的环境、社会和治理努力，以建立信任并展示影响。

常见问题

HeyGen如何提升我们的企业可持续发展报告视频？

HeyGen的AI可持续发展视频制作工具使组织能够将静态报告转化为动态、引人入胜的视频。利用专业预设计模板和强大的视觉叙事，有效传达您的可持续发展报告，提升品牌形象。

HeyGen能否将复杂的ESG数据简化为引人入胜的视觉效果？

当然可以。HeyGen利用先进的AI功能，包括AI化身和从文本到视频，将复杂的ESG数据简化为清晰、引人入胜的叙述。这使得数据可视化更具影响力，使您的可持续发展举措更易于理解和具有影响力。

是什么让HeyGen成为高效的ESG报告视频制作工具？

HeyGen是一个高效的无代码解决方案，用于创建ESG报告视频，大大缩短了制作时间。其从文本到视频功能，结合AI语音演员和字幕生成器，允许使用直观的预设计模板快速创建专业质量的视频。

AI化身如何改善HeyGen制作的可持续发展视频？

HeyGen中的AI化身为您的可持续发展视频增添了人性化的触感，增强了参与度和视觉叙事。它们可以以多种语言专业地传达您的企业可持续发展沟通，使您的信息在全球范围内产生共鸣。