ESG报告视频制作器：简化您的可持续发展故事
使用直观的文本转视频生成功能，将复杂的ESG数据轻松转化为引人入胜的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体粉丝和公众制作一个鼓舞人心的30秒视频，展示您公司的社区参与计划，采用真实的纪录片风格视觉美学和振奋人心的背景音乐；使用HeyGen的纵横比调整和预设模板与场景生成引人入胜的ESG社交媒体内容。
为员工和内部团队开发一个简洁的60秒内部沟通视频，概述新的可持续发展目标和成就，采用清晰、教育性的视觉风格，结合动画图形和真实影像，配以鼓励性和信息丰富的旁白；利用HeyGen的旁白生成和字幕功能增强内部ESG沟通。
为环保组织、潜在合作伙伴和投资者创建一个动态的50秒视频，突出您的绿色创新项目和气候变化意识努力，采用前瞻性的视觉风格展示环境影响和解决方案，配以充满希望的动态音乐和专业解说；整合HeyGen的媒体库/素材支持和AI虚拟人，有效讲述您的可持续发展故事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化企业可持续发展报告视频的制作？
HeyGen通过其AI驱动的平台革新了企业可持续发展报告视频的制作。我们的无代码解决方案让您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视觉故事，大大简化了向利益相关者传达可持续发展故事的过程。
HeyGen能否帮助提升ESG报告的视觉叙事效果？
当然可以。HeyGen通过可定制的AI虚拟人和动态数据可视化等功能，赋予用户创造有影响力的ESG报告视觉叙事的能力。您可以打造引人入胜的叙事，有效传达您的环境、社会和治理举措。
除了年度报告，我可以用HeyGen制作哪些类型的可持续发展视频？
HeyGen适用于各种可持续发展视频，允许您生成引人入胜的ESG社交媒体内容，增强内部ESG沟通，并开发气候变化意识视频。我们的平台帮助您向多元化受众传达企业可持续发展信息。
HeyGen是否提供ESG报告视频的品牌控制？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的ESG报告视频保持一致、专业的品牌形象。您可以轻松应用公司的标志、颜色和字体，利用预设模板制作与品牌指南完美契合的有影响力的视觉内容。