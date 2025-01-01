升级培训生成器：培养降级技能

使用动态AI化身创建真实的降级培训和AI角色扮演工具，提供即时反馈。

138/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段生动的90秒教学视频，针对高压客户服务岗位的员工，专注于实用的“降级培训”。视觉和音频风格应动态且基于场景，呈现具有挑战性的客户互动的真实模拟，配以清晰的教学音频提示和屏幕指导。展示HeyGen的先进“AI化身”如何展现多样化的客户角色，提供真实的学习体验。
示例提示词2
制作一段吸引人的2分钟视频，面向人力资源专业人士和团队负责人，展示如何有效利用“AI角色扮演工具”培养团队内的“冲突解决技能”。采用互动的视觉风格，配以专业但亲切的AI语音，引导观众通过常见的职场争端和最佳回应。突出使用HeyGen的“模板和场景”轻松定制场景，创建相关且有影响力的培训。
示例提示词3
设计一段简洁的75秒视频，针对技术支持专家和IT培训师，解释“即时反馈”在“沉浸式学习体验”中的重要性。视觉风格应现代且流畅，使用动画信息图和屏幕录制展示系统响应，配以自信且信息丰富的旁白。展示HeyGen的先进“语音生成”功能，在培训模块中提供精确且上下文相关的反馈。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

升级培训生成器如何工作

快速高效地生成动态降级培训视频。通过真实场景和AI工具增强团队的冲突解决技能。

1
Step 1
使用模板创建您的场景
首先选择一个危机升级视频模板或从头开始。轻松输入您的培训脚本，我们的从脚本到视频功能将其转换为草稿视频。
2
Step 2
选择您的AI化身进行角色扮演
从我们多样化的AI化身中选择，以代表您场景中的参与者。这些AI化身作为有效的AI角色扮演工具，支持培训中的动态互动。
3
Step 3
完善对话并添加品牌元素
使用语音生成增强您的视频，使对话自然流畅。应用您组织的品牌控制，包括标志和颜色，创建专业内容以加强冲突解决技能。
4
Step 4
导出以实现沉浸式学习
一旦您的培训视频完成，使用纵横比调整和导出功能为各种平台准备视频。部署这些视频为您的团队提供沉浸式学习体验。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的培训场景

.

通过AI视频澄清复杂的降级协议，并创建自定义评估模板，提高学习效果。

background image

常见问题

HeyGen的AI视频工具如何提升培训和沟通效果？

HeyGen利用先进的“AI视频工具”和逼真的“AI化身”将脚本转化为引人入胜的“AI培训视频”。这一功能简化了内容创建，使学习在各个主题上更高效且易于获取。

HeyGen能否为AI培训视频提供多语言支持？

是的，HeyGen提供全面的“多语言支持”，让您轻松为全球观众创建“AI培训视频”。平台内置的从文本到视频生成器无缝集成多种语言，扩大覆盖面。

HeyGen是否支持AI通话分析的自定义评估模板？

HeyGen提供强大的“AI通话评估和质量保证自动化”功能。用户可以利用“自定义评估模板”高效分析通话表现，确保培训项目中的质量和反馈一致性。

是什么让HeyGen在创建真实模拟培训方面表现出色？

HeyGen的平台提供“AI角色扮演工具”和可定制模板，如“危机升级视频模板”，以创建高度“真实的模拟”。这使得沉浸式学习体验能够有效地为学员准备真实世界的场景。