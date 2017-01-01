您的设备教程视频生成器，轻松制作指南
轻松创建操作视频，并使用我们的从脚本到视频功能简化培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的指导视频，解决智能恒温器的常见故障排除问题，针对一般家庭用户遇到的小技术故障。该视频应具有清晰、直接的视觉效果，带有注释步骤和冷静、信息丰富的旁白，并通过字幕/说明文字增强理解。利用从脚本到视频的文本生成功能，从详细指南中高效生成旁白。
想象一个90秒的产品视频制作演示，详细介绍紧凑型车间钻床的安全操作和关键功能，面向DIY爱好者和新车间学员。视觉风格应详细，具有多个角度和清晰的屏幕文字覆盖，配以严肃但亲切的旁白。结合HeyGen丰富的媒体库/素材支持用于B-roll镜头，并利用各种模板和场景有效地构建教程。
设计一个简洁的30秒视频，提供延长立式搅拌机寿命的快速维护技巧，旨在为家庭厨师提供实用建议。视觉美学应温暖且吸引人，可能使用分屏或信息图表风格，配以愉快、简洁的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象保持一致的主持人，并确保视频通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化教学视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，允许用户高效地将脚本转化为专业的教学视频。其功能如拖放编辑器和现成的视频模板，极大地简化了培训的创建过程。
我可以仅使用文本和AI虚拟形象生成设备教程视频吗？
当然可以。使用HeyGen，您可以利用从脚本到视频的文本生成功能，生成引人入胜的设备教程视频。只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟形象，HeyGen就会制作出带有AI生成旁白和自动字幕的专业视频。
HeyGen提供哪些功能来定制产品视频？
HeyGen提供强大的功能来定制产品视频，包括丰富的媒体库用于视觉效果和品牌控制以保持公司的美学风格。您可以轻松选择视觉效果，应用您的品牌，并使用视频编辑器优化内容，以创建有影响力的产品展示。
使用HeyGen，我可以多快地创建、编辑和分享高质量的操作视频？
HeyGen使用户能够快速创建、编辑、导出和分享高质量的操作视频。该平台简化了整个过程，从创建脚本到完成视频，具有如纵横比调整等功能，确保高效的视频文档制作。