设备培训视频制作工具：快速创建引人入胜的教程

轻松使用AI虚拟形象创建专业培训视频，以提升员工入职培训和知识共享。

为新工厂员工制作一段90秒的教学视频，演示我们最新工业机械的安全和正确操作，利用HeyGen的AI虚拟形象作为清晰的演示者，并使用专业模板和场景以保持一致的外观。视频应具有清晰的分步骤视觉风格，并配有自信的AI配音，以确保有效的员工入职培训，使用此设备培训视频制作工具。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段2分钟的技术教程视频，面向有经验的现场技术人员，说明如何诊断和解决专业设备上的常见电气系统错误。视觉风格应展示每个步骤的精确特写演示，辅以复杂技术术语的详细字幕/说明，并通过媒体库中的相关素材支持，使其成为一段无价的技术培训视频。
示例提示词2
为现有设备用户制作一段60秒的引人入胜的内容创作视频，展示新的效率功能或先进的维护最佳实践。视频应动态且信息丰富，从脚本高效地构建为文本到视频，并设计为易于调整纵横比和导出，以便在各种内部沟通平台上无缝分享关键知识。
示例提示词3
为所有设备操作员制作一段30秒的快速安全提醒，重点关注在开始班次前的关键日常操作前检查。视觉风格应具有冲击力，快速剪辑和清晰的视觉提示，利用媒体库中的多样化素材突出潜在危险，并通过语音生成生成直接、权威的配音，以有效制作基本安全程序的培训视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

设备培训视频制作工具的工作原理

轻松创建专业且引人入胜的设备培训视频，提升员工入职培训并在您的组织内促进高效的知识共享。

1
Step 1
选择模板
首先从各种预设计模板中选择，以快速设置视频结构，或从空白画布开始，从头构建您的项目。
2
Step 2
添加您的内容
输入您的脚本，并通过高质量的媒体增强您的视频。结合真实感的AI虚拟形象来呈现您的指令，使复杂信息更易于观众理解。
3
Step 3
生成配音
利用先进的AI配音为您的培训材料进行旁白。选择多样的声音和语言，为您的技术培训视频提供清晰、一致且专业的音频。
4
Step 4
制作您的视频
审查您的综合培训视频，进行任何最终调整。然后，导出您精心制作的培训视频，准备立即用于员工入职培训或技术教程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化技术培训

.

通过清晰的AI生成培训视频，轻松解释复杂的设备操作和技术程序。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的培训视频？

HeyGen通过利用AI虚拟形象和AI配音简化了创建引人入胜的培训视频的过程。使用我们的可定制模板，快速制作专业质量的内容，用于员工入职培训或知识共享。

HeyGen提供哪些技术功能以确保培训视频的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志和颜色直接融入培训视频中。这确保每个技术教程或设备培训视频完美契合您的品牌形象，帮助维护品牌的视觉完整性。

HeyGen能否简化复杂技术教程的视频制作过程？

当然可以，HeyGen通过脚本到视频的功能和AI配音生成简化了技术教程的视频制作。您还可以添加字幕和说明，并轻松调整视频大小以适应各种平台，使知识共享更加便捷。

AI虚拟形象和模板如何增强设备培训视频制作工具的功能？

HeyGen的AI虚拟形象为您的设备培训视频提供了一致且专业的屏幕呈现，无需摄像机或演员。结合预设计的模板，您可以快速制作高质量的教学内容，使HeyGen成为一个有效的设备培训视频制作工具。