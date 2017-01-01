环境培训视频生成器：快速且简单

轻松创建引人入胜的合规和可持续发展倡议培训视频，配以专业语音生成。

生成一个1分钟的教学视频，面向环境合规官员和人力资源经理，展示如何通过环境培训视频生成器简化重要EHS内容的创建。视觉风格应专业且清晰，利用HeyGen的AI虚拟形象以权威但平和的语音解说复杂法规，确保所有员工都能轻松理解关键信息。

示例提示词1
为电子学习开发者和企业培训师创建一个90秒的技术教程，展示HeyGen的文本转视频功能在快速合规培训内容开发中的高效性。视觉美学应现代且简洁，展示逐步流程，配以自信且吸引人的语音，并使用字幕/说明文字以增强多样化学习者的可访问性和信息保留。
示例提示词2
开发一个45秒的宣传视频，面向IT和平台经理，突出HeyGen作为AI视频平台的强大功能。该视频应具有时尚的高科技视觉设计，展示多平台部署的无缝使用比例调整和导出功能，并以简洁专业的语音解说强调效率和技术整合。
示例提示词3
为可持续发展协调员和营销团队制作一个60秒的激励视频，展示HeyGen的AI视频生成器如何促进可持续发展倡议的吸引人内容。采用动态、视觉丰富的风格，利用预设模板和场景快速创建，并以充满活力、积极的语音传递关于环境责任的引人注目的信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

环境培训视频生成器的工作原理

通过我们直观的AI平台，快速制作专业且引人入胜的环境培训视频，以提升合规性和可持续发展倡议。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从一系列专业设计的视频模板中选择，或在我们的AI视频生成器中从空白画布开始，专为有效的培训内容量身定制。
2
Step 2
粘贴您的脚本以生成AI语音解说
粘贴您的培训脚本，利用HeyGen的文本转视频功能，自动生成自然的语音解说。
3
Step 3
选择您的AI虚拟形象和媒体
从多样化的AI虚拟形象中选择以展示您的培训材料，并从广泛的媒体库中增强您的视频。
4
Step 4
导出并分享您的培训
完成您的视频，添加字幕/说明文字以提高可访问性，并以各种比例导出，准备好用于您的合规培训或电子学习平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的环境概念

将复杂的环境法规和流程转化为易于理解的AI视频，以实现有效学习。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频的创建？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，允许用户轻松创建引人入胜的视频。其创新的文本转视频功能结合逼真的AI虚拟形象，将脚本转化为专业内容，无需传统拍摄。

HeyGen提供哪些视频定制和部署的技术功能？

HeyGen提供强大的技术功能，如比例调整和导出，以便在各个平台上灵活分发。用户可以利用集成的媒体库，生成精准的语音解说，并添加自动字幕/说明文字，确保他们的视频适用于任何LMS解决方案或内部培训系统。

HeyGen能否制作专门的培训视频，例如环境合规方面的？

当然可以，HeyGen是一个有效的环境培训视频生成器，非常适合创建引人入胜的合规培训和电子学习内容。通过可定制的视频模板和快速制作吸引人的视频，企业可以有效地应对可持续发展倡议。

是什么让HeyGen成为企业的综合AI视频平台？

HeyGen作为一个综合AI视频平台脱颖而出，因为它将文本转视频转换、AI虚拟形象和先进的语音生成整合到一个无缝的工作流程中。这使企业能够快速扩展其视频内容创建，以满足从营销到内部沟通的各种需求。