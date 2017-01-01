创业视频生成器：快速扩展您的业务

快速创建专业的商业视频，以吸引您的观众并发展您的品牌。利用“从脚本到视频”功能，将您的想法变为现实。

想象一个30秒的激励视频，目标是有抱负的创业公司创始人，展示实现创业愿景的简单性。视觉风格应动态现代，展示一个自信解释复杂想法的AI化身，配以清晰、激励人心的旁白。该视频将有效利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能，展示创业视频生成器的强大之处。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主创建一个45秒的宣传视频，旨在提升他们的在线存在，展示快速创建引人入胜的内容。视觉和音频风格应专业、简洁且充满活力，突出各种可定制的模板。利用HeyGen的模板和场景以及旁白生成功能，制作一个高质量的商业视频生成器，吸引忙碌的观众。
示例提示词2
为市场营销专业人士和社交媒体经理开发一个60秒的简洁营销视频，展示将文本转换为引人注目的视觉效果的效率。视觉方法应快速且视觉丰富，配以有影响力的屏幕文字和充满活力的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频和字幕功能，创建有效的营销视频。
示例提示词3
为自由职业者和代理机构制作一个30秒的时尚品牌作品展示视频，强调个性化创意视频生成。视觉风格必须精致并反映独特的品牌身份，结合自定义图形和复杂的背景音乐。视频应突出HeyGen的媒体库/库存支持和纵横比调整及导出功能，以提供专业的输出。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创业视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具和直观的界面，快速为您的商业创意制作专业、引人入胜的视频。

1
Step 1
创建您的脚本
首先创建您的视频脚本。HeyGen强大的文本到视频功能可以轻松地将您的书面内容转化为动态视觉效果。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的AI化身中进行选择来个性化您的信息。这些逼真的演示者为您的创业内容增添了专业气息。
3
Step 3
应用品牌元素
通过添加您的标志、定制颜色和其他品牌工具包元素来保持品牌一致性。这确保了您的内容与您的创业身份一致。
4
Step 4
导出并分享
以适合不同平台的各种纵横比生成您的最终视频。轻松导出完成的创业视频，准备在社交媒体及其他平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

制作引人注目的AI视频，突出客户成功案例，为您的创业品牌建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何赋能企业创意视频生成？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，使企业能够快速制作高质量的营销视频。其直观的平台提供多种模板和AI化身，简化了从脚本到最终输出的创意视频生成过程。

使用HeyGen将文本转换为视频的最有效方法是什么？

HeyGen允许您通过简单地粘贴脚本轻松将文本转换为视频。平台的AI功能会生成逼真的旁白并自动添加字幕，使文本到视频的过程无缝且专业。

HeyGen的AI化身可以定制以保持商业视频中的品牌一致性吗？

可以，HeyGen提供多样化的AI化身选择，可以集成到您的商业视频制作项目中。结合品牌工具包功能，这些化身有助于在所有营销视频中保持一致的品牌形象。

HeyGen是否提供制作高质量社交媒体内容的工具？

当然，HeyGen是一个理想的AI视频编辑器，用于创建优化的社交媒体内容。其用户友好的界面和各种模板使得在任何平台上制作专业视频变得轻而易举。