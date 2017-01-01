创业视频生成器：快速扩展您的业务
快速创建专业的商业视频，以吸引您的观众并发展您的品牌。利用“从脚本到视频”功能，将您的想法变为现实。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主创建一个45秒的宣传视频，旨在提升他们的在线存在，展示快速创建引人入胜的内容。视觉和音频风格应专业、简洁且充满活力，突出各种可定制的模板。利用HeyGen的模板和场景以及旁白生成功能，制作一个高质量的商业视频生成器，吸引忙碌的观众。
为市场营销专业人士和社交媒体经理开发一个60秒的简洁营销视频，展示将文本转换为引人注目的视觉效果的效率。视觉方法应快速且视觉丰富，配以有影响力的屏幕文字和充满活力的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频和字幕功能，创建有效的营销视频。
为自由职业者和代理机构制作一个30秒的时尚品牌作品展示视频，强调个性化创意视频生成。视觉风格必须精致并反映独特的品牌身份，结合自定义图形和复杂的背景音乐。视频应突出HeyGen的媒体库/库存支持和纵横比调整及导出功能，以提供专业的输出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何赋能企业创意视频生成？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，使企业能够快速制作高质量的营销视频。其直观的平台提供多种模板和AI化身，简化了从脚本到最终输出的创意视频生成过程。
使用HeyGen将文本转换为视频的最有效方法是什么？
HeyGen允许您通过简单地粘贴脚本轻松将文本转换为视频。平台的AI功能会生成逼真的旁白并自动添加字幕，使文本到视频的过程无缝且专业。
HeyGen的AI化身可以定制以保持商业视频中的品牌一致性吗？
可以，HeyGen提供多样化的AI化身选择，可以集成到您的商业视频制作项目中。结合品牌工具包功能，这些化身有助于在所有营销视频中保持一致的品牌形象。
HeyGen是否提供制作高质量社交媒体内容的工具？
当然，HeyGen是一个理想的AI视频编辑器，用于创建优化的社交媒体内容。其用户友好的界面和各种模板使得在任何平台上制作专业视频变得轻而易举。