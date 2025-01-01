创业聚焦视频制作器：展现你的故事
制作引人入胜的创业聚焦视频，分享你的独特故事并推动业务增长，利用强大的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的企业视频，展示一家小企业最近的显著业务增长和市场影响。视觉美学应专业且权威，结合高质量的行业趋势库存视频和成功客户的推荐，辅以复杂的器乐配乐。此视频面向潜在投资者和B2B合作伙伴，旨在建立信心并突出未来的机会。利用HeyGen的媒体库/库存支持来提供引人注目的视觉效果，并使用字幕/说明以确保在不同观看环境中的可访问性和清晰度。
制作一个60秒的社交媒体产品视频，专注于一款创新的科技小工具。视觉和音频风格应充满活力、富有动感，利用动态动画、快速剪辑和热情的旁白，辅以欢快、现代的音乐。目标客户是对尖端消费电子产品感兴趣的人群，此视频应生动展示产品的独特功能和优势。使用HeyGen的模板和场景进行快速开发，并生成旁白以添加动态、类人化的叙述。
制作一个30秒的解释视频，阐述企业家提供的复杂创新服务，旨在快速理解各种平台上的内容。视觉风格应简洁、信息图表风格且友好，使用定制图形和流畅的过渡，配以清晰、亲切的旁白和轻音乐。此视频面向对该服务不熟悉的一般观众，旨在分享独特的故事并简化复杂的概念。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以优化不同社交媒体平台的内容，并使用从脚本到视频的功能进行高效内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何作为创业聚焦视频的创意引擎运作？
HeyGen通过其先进的AI视频制作器，帮助企业家轻松制作引人入胜的聚焦视频。我们的平台作为创意引擎，提供多样的视频模板和丰富的媒体库，以有效展示你的独特故事和技能。
HeyGen能否直接从文本描述创建AI视频？
是的，HeyGen专注于原生提示视频创作，允许你直接从文本脚本生成高质量的AI视频。你可以利用AI化身和旁白生成功能，无需复杂编辑即可实现你的构想。
HeyGen在商业视频创作中提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使你能够通过整合标志和品牌色彩自定义商业视频的每个元素。这确保每个视频在所有社交媒体平台上始终如一地反映你的个人品牌。
HeyGen是否支持各种社交媒体分享的视频格式？
当然。HeyGen支持纵横比调整，以优化你的视频内容适应不同的社交媒体平台。我们的一站式视频生成过程确保你的定制视频为任何观众做好准备。