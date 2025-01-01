企业家宣传视频制作工具：提升您的品牌

快速制作引人注目的营销视频，利用我们多样化的模板来提升销售并吸引您的观众。

制作一个充满活力的30秒宣传视频，面向有抱负的企业家和小企业主，展示如何通过创新策略显著提升销售。视觉风格应动态且充满活力，采用快速剪辑和现代图形，并配以自信友好的AI旁白。利用HeyGen的模板和场景来快速开始创作，并通过语音生成实现专业旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个简洁的45秒宣传视频，面向科技初创公司和产品营销人员，宣布新产品的发布，重点突出其创新功能。设想干净、未来感的视觉效果，配以高科技动画和清晰的音效设计，以及清晰简洁的旁白。这个宣传视频可以通过HeyGen的文本转视频功能高效制作，并通过媒体库/库存支持的惊艳视觉效果加以丰富。
示例提示词2
创建一个鼓舞人心的60秒宣传视频，专为教练、顾问和个人品牌创作者量身定制，突出他们在有效营销活动中的独特价值主张。视频应采用温暖、亲切和真实的视觉风格，通过鼓励的语气传达可信度。使用HeyGen的AI虚拟形象亲自传达信息，并通过字幕确保广泛的可访问性。
示例提示词3
开发一个信息丰富的30秒解释视频，专为需要快速澄清复杂服务或产品的企业设计，作为其信息的简明在线编辑器。视觉美学应明亮且引人入胜，结合清晰的屏幕文本和简单的图形，所有这些都由清晰简洁的语音生成支持。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化最终输出，确保在所有平台上都能呈现出色效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业家宣传视频制作工具的工作原理

使用我们的AI驱动视频编辑器轻松制作引人注目的宣传视频，专为企业家设计，以提升他们的营销活动并扩大受众范围。

1
Step 1
选择创意基础
从多种专业设计的视频模板中选择，适合各种宣传视频。您还可以利用简单的文本提示生成初始场景，以实现定制化的开始。
2
Step 2
添加您的独特内容
添加您的产品视觉效果、图片和品牌标志。通过专业的AI语音和动态动画文本增强您的信息，并从我们广泛的库存媒体库中选择选项。
3
Step 3
定制和完善您的视频
使用我们直观的拖放编辑器定制每个元素。调整颜色、字体，并添加自动字幕，以确保您的品牌身份通过强大的品牌控制功能得以展现。
4
Step 4
导出并分享您的创作
使用我们的纵横比调整和导出功能导出高质量的宣传视频，针对各种社交媒体渠道进行优化。直接分享以触达目标受众并提升您的营销活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

.

将客户推荐转化为引人入胜的AI视频，为您的企业冒险建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我制作引人注目的宣传视频？

HeyGen通过其直观的AI视频编辑器使企业家能够轻松制作专业的宣传视频。利用多种模板和拖放编辑器，将您的创意想法变为现实，提升您的营销活动并增加销售。

HeyGen提供哪些AI功能用于视频制作？

HeyGen集成了先进的AI功能，如从简单文本提示生成视频和逼真的AI语音。这使您能够简化视频制作流程，高效创建高质量内容，包括解释视频和产品展示。

我可以使用HeyGen定制视频以匹配我品牌的身份吗？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够添加品牌标志、定制颜色和加入动画文本，以保持视觉一致性。这确保您的社交媒体视频和营销活动在所有渠道上反映您独特的品牌身份。

HeyGen是否提供视频内容的媒体库访问？

是的，HeyGen拥有广泛的库存媒体库，包括Getty Images等高级选项，以增强您的视频项目。您可以轻松将各种素材添加到您的宣传视频模板中，确保所有营销视频的精致和专业效果。