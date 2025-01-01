本月企业家视频制作器：聚焦您的故事

轻松创建令人惊叹的营销和客户成功视频，利用先进的旁白生成技术，打造精美专业的效果。

想象一下制作一个45秒的“本月企业家”个人资料视频，专为有抱负的企业家和小企业主设计，展示他们的创新历程，采用振奋人心的专业视觉风格和动态配乐。利用HeyGen的文本转视频功能，快速将采访记录转化为引人入胜的营销视频叙述。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个30秒的社交媒体视频，目标是社交媒体营销人员和内容创作者，采用快节奏、时尚的视觉美学和欢快的背景音乐。使用HeyGen的AI虚拟形象来传递快速的商业技巧或产品亮点，展示AI视频生成器在吸引内容方面的强大功能。
示例提示词2
开发一个60秒的客户成功故事，适合潜在客户和B2B决策者，以真实、温暖和专业的视觉风格呈现，配以清晰友好的旁白。利用HeyGen的旁白生成功能，阐述企业家的历程和产品优势，将其转化为强大的AI宣传视频制作输出。
示例提示词3
创建一个20秒的教程视频，面向忙碌的专业人士和新手视频创作者，采用简洁、现代和指导性的视觉风格，配以平静、清晰的音频。突出展示如何轻松使用HeyGen的预设计模板和场景制作精美内容，简化任何人制作专业“本月企业家”风格视频的过程。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

本月企业家视频制作器的工作原理

轻松制作引人入胜的企业家聚光灯视频。利用AI快速制作专业的品牌内容，庆祝成功故事并吸引您的观众。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您所介绍的企业家的故事。使用HeyGen的“脚本到视频制作”功能，将您的文本转化为动态场景，为您的视频提供坚实的基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和声音
选择一个最能代表您的品牌或企业家形象的“AI虚拟形象”。通过逼真的旁白生成增强您的叙述，为您的信息增添个人色彩。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
通过应用“品牌控制”来加强您的品牌形象，融入您的标志和颜色。整合库存视频或上传您自己的媒体，以视觉上补充企业家的故事。
4
Step 4
导出并分享您的故事
利用“纵横比调整和导出”功能为不同平台最终确定您的视频。分享您引人入胜的“客户成功故事”到社交媒体上，以激励和吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为企业家制作宣传视频

.

轻松创建高质量的AI宣传视频，聚焦特色企业家，提升您的“本月企业家”计划。

background image

常见问题

HeyGen如何成为理想的本月企业家视频制作器？

HeyGen让您轻松创建引人入胜的“本月企业家”视频。我们的AI视频生成器简化了内容创作过程，从脚本到最终制作提供端到端的视频生成，配有逼真的AI虚拟形象和高质量的旁白生成。

是什么让HeyGen成为有效的AI宣传视频制作器？

HeyGen作为AI宣传视频制作器表现出色，提供动态视频模板和强大的品牌控制，制作高影响力的营销视频。您可以轻松创建吸引注意力并强化品牌形象的社交媒体视频。

HeyGen能为我的内容创作生成逼真的旁白和AI虚拟形象吗？

当然可以，HeyGen具备先进的旁白生成和惊人的AI虚拟形象功能，为您的内容创作注入活力。我们的平台允许无缝的脚本到视频制作，确保任何项目的专业和引人入胜的输出。

HeyGen是否支持创建多样化的视频类型，包括客户成功故事？

是的，HeyGen专为多功能的端到端视频生成而设计，非常适合有影响力的客户成功故事和各种其他视频需求。利用我们直观的界面和AI驱动的编辑功能，快速制作高质量的视频以满足任何目的。