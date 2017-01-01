娱乐宣传视频制作工具，打造引人入胜的内容

轻松创建令人惊艳的娱乐宣传视频，利用我们庞大的模板和场景库，吸引眼球并迅速走红。

制作一个1分钟的活力娱乐宣传视频，专为独立内容创作者和有抱负的影响者设计，视觉上充满活力的动态图形和动感的电子音轨。突出HeyGen的“模板和场景”如何简化创作过程，制作出令人惊艳的“社交媒体视频”，无需广泛的编辑知识即可快速生成内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个2分钟的精美解说视频，面向寻求高效“AI宣传视频制作工具”的市场营销专业人士和产品经理。视觉风格应简洁且信息丰富，配以流畅的动画和专业、令人安心的旁白。强调使用HeyGen的“AI虚拟人”和集成的“语音生成”功能，轻松创建引人入胜的叙述，清晰传达复杂信息。
示例提示词2
为初创公司创始人和电商企业制作一个90秒的动态宣传视频，宣布新的“产品发布”。视觉呈现应简洁且令人兴奋，结合库存视频和振奋人心的音乐，展示如何快速从零开始制作引人注目的“宣传视频”。展示HeyGen的“从脚本到视频”功能，简化内容创作，确保通过自动“字幕/说明”实现可访问性。
示例提示词3
为小预算营销人员和非营利组织制作一个鼓舞人心的1分钟视频，展示HeyGen如何作为强大的“免费宣传视频制作工具”。视觉风格应真实且温暖，使用高质量的库存视频和柔和的原声音乐。突出广泛的“媒体库/库存支持”，让用户能够创建有影响力的内容，并通过“纵横比调整和导出”轻松为不同平台准备内容，无需掌握高级“AI编辑工具”技能。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

娱乐宣传视频制作工具的工作原理

使用强大的AI工具和用户友好的界面，轻松创建引人入胜的娱乐宣传视频，实现您的创意愿景。

1
Step 1
选择模板
从专为娱乐宣传视频设计的多样化专业模板库中选择，启动您的项目。
2
Step 2
添加您的媒体和文本
上传您自己的视频片段和图片，或从我们的广泛库存视频中选择，然后通过自定义动画文本个性化您的信息。
3
Step 3
生成语音和字幕
通过生成自然的语音和自动添加准确的字幕来增强您的视频，实现最大程度的可访问性和影响力。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的娱乐宣传视频，并以各种格式和纵横比导出，准备在所有社交媒体视频和平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

鼓舞人心的活动和内容宣传

为娱乐内容、活动或表演者开发鼓舞人心且振奋人心的宣传视频，与观众深度连接并激励他们。

background image

常见问题

HeyGen如何简化宣传视频的制作？

HeyGen利用先进的AI编辑工具和从脚本到视频的功能，简化您的宣传视频制作流程。用户无需广泛的视频编辑经验即可轻松生成高质量的视频内容。

HeyGen的AI宣传视频有哪些定制选项？

HeyGen为您的AI宣传视频提供广泛的定制选项，包括丰富的媒体库和库存视频、灵活的模板，以及添加动画文本、语音和字幕的选项。我们简单的拖放编辑器确保任何宣传视频的创建过程无缝衔接。

HeyGen能否帮助我制作标准宣传视频以外的各种营销视频？

当然可以！除了娱乐宣传视频制作功能，HeyGen还支持创建多样化的内容，如解说视频和产品发布。您还可以轻松调整尺寸以适应不同渠道，并为所有社交媒体视频添加品牌控制。

HeyGen提供哪些高级功能来提升宣传视频质量？

HeyGen提供必要的AI编辑工具，如精准的语音生成、自动字幕和全面的媒体库及库存视频，确保您的宣传视频达到专业且有影响力的效果。