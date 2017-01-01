娱乐宣传视频制作工具，打造引人入胜的内容
轻松创建令人惊艳的娱乐宣传视频，利用我们庞大的模板和场景库，吸引眼球并迅速走红。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个2分钟的精美解说视频，面向寻求高效“AI宣传视频制作工具”的市场营销专业人士和产品经理。视觉风格应简洁且信息丰富，配以流畅的动画和专业、令人安心的旁白。强调使用HeyGen的“AI虚拟人”和集成的“语音生成”功能，轻松创建引人入胜的叙述，清晰传达复杂信息。
为初创公司创始人和电商企业制作一个90秒的动态宣传视频，宣布新的“产品发布”。视觉呈现应简洁且令人兴奋，结合库存视频和振奋人心的音乐，展示如何快速从零开始制作引人注目的“宣传视频”。展示HeyGen的“从脚本到视频”功能，简化内容创作，确保通过自动“字幕/说明”实现可访问性。
为小预算营销人员和非营利组织制作一个鼓舞人心的1分钟视频，展示HeyGen如何作为强大的“免费宣传视频制作工具”。视觉风格应真实且温暖，使用高质量的库存视频和柔和的原声音乐。突出广泛的“媒体库/库存支持”，让用户能够创建有影响力的内容，并通过“纵横比调整和导出”轻松为不同平台准备内容，无需掌握高级“AI编辑工具”技能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作？
HeyGen利用先进的AI编辑工具和从脚本到视频的功能，简化您的宣传视频制作流程。用户无需广泛的视频编辑经验即可轻松生成高质量的视频内容。
HeyGen的AI宣传视频有哪些定制选项？
HeyGen为您的AI宣传视频提供广泛的定制选项，包括丰富的媒体库和库存视频、灵活的模板，以及添加动画文本、语音和字幕的选项。我们简单的拖放编辑器确保任何宣传视频的创建过程无缝衔接。
HeyGen能否帮助我制作标准宣传视频以外的各种营销视频？
当然可以！除了娱乐宣传视频制作功能，HeyGen还支持创建多样化的内容，如解说视频和产品发布。您还可以轻松调整尺寸以适应不同渠道，并为所有社交媒体视频添加品牌控制。
HeyGen提供哪些高级功能来提升宣传视频质量？
HeyGen提供必要的AI编辑工具，如精准的语音生成、自动字幕和全面的媒体库及库存视频，确保您的宣传视频达到专业且有影响力的效果。