企业视频制作工具：利用AI扩展您的内容创作
使用AI化身为您的企业创建专业、高质量的视频，简化您的内容制作流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一个新软件功能创建一个45秒的动态视频营销平台广告，目标是营销经理，利用流畅的视觉效果和品牌化的音频风格，使用HeyGen的模板和场景，以及适用于各种平台的纵横比调整和导出。
制作一个60秒的引人入胜的内部沟通视频，面向跨职能企业团队，利用HeyGen的媒体库/素材支持作为现代视觉背景，并包含字幕/说明，以协作的语气快速分享项目更新。
为企业高管设计一个简洁的30秒高管信息视频，采用权威的视觉和音频风格，直接从脚本生成，使用HeyGen的文本转视频功能，展示企业视频制作工具在快速公告中的效率。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的视频制作流程？
HeyGen利用先进的AI驱动视频创作，大大简化了企业的视频制作流程。用户可以快速生成引人入胜的内容，使用逼真的AI化身、定制配音和丰富的专业模板库，优化他们的创意工作流程。
HeyGen能否帮助保持我所有营销视频的品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供强大的可定制品牌功能，允许您上传品牌套件，包括标志、颜色和字体。这确保每个专业视频都与您的品牌形象完美契合，提升您的视频营销效果。
我可以用HeyGen为社交媒体及其他平台创建哪些类型的视频？
HeyGen使您能够生成各种引人入胜的内容，包括社交媒体视频、营销视频、产品视频，甚至是动画视频。凭借广泛的模板和素材库，视频创作既高效又多样化，满足不同的沟通需求。
HeyGen是一个直观的协作视频创作平台吗？
是的，HeyGen具有直观的界面和用户友好的拖放编辑器，使团队的协作视频创作变得轻松。平台的云工作空间促进了无缝的团队合作和高效的内容开发。