您的终极企业视频生成解决方案
通过AI视频编辑器加速您的内容策略，使用HeyGen的文本转视频功能轻松制作高质量的培训视频和重新利用内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对创意机构市场团队的45秒动态视频，强调HeyGen提供的卓越创意控制。该视频应具有现代、流畅的视觉风格，配以动态过渡和专业旁白，突出HeyGen的AI虚拟形象如何提升他们的故事讲述能力。
为人力资源部门和企业培训师开发一个60秒的深度视频，展示如何简化重要培训视频的制作。语气应信息丰富且引人入胜，结合屏幕文字叠加和使用HeyGen生成的友好、清晰的旁白。这展示了AI视频编辑器如何简化复杂内容。
为内容创作者和个体创业者制作一个充满活力的30秒视频，展示如何通过重新利用内容为现有材料注入新活力。视觉和音频风格应激励人心且现代，配有现代音轨和HeyGen媒体库/素材支持的引人注目的视觉效果，以增强他们的视频故事讲述能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进创意AI视频创作？
HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和强大的文本转视频生成器，赋予用户制作引人入胜的AI视频内容的能力。您可以广泛地创意控制场景和角色，以实现引人入胜的视频故事讲述。
有哪些预制模板可用于AI视频创作？
HeyGen提供多样化的预制模板库，允许用户快速启动他们的AI视频创作之旅。这些模板非常适合各种应用，包括社交媒体内容和高效的内容重新利用。
HeyGen能否创建动画角色视频和说话头像？
当然可以，HeyGen专注于生成逼真的AI虚拟形象和说话头像，通过动态动画角色视频将您的脚本栩栩如生地呈现。这为多样化的视频故事讲述需求提供了显著的创意控制。
HeyGen如何支持企业视频生成需求？
HeyGen作为一个强大的企业视频生成器，帮助企业高效创建高质量的AI视频，用于培训、营销和商业目的。它提供了强大的功能，如品牌控制和多功能的AI视频创作工具，以满足专业需求。