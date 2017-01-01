您的终极企业视频生成解决方案

通过AI视频编辑器加速您的内容策略，使用HeyGen的文本转视频功能轻松制作高质量的培训视频和重新利用内容。

想象为小企业主制作一个30秒的视频，展示他们如何轻松制作引人入胜的社交媒体内容。视觉风格应充满活力且简洁，配有欢快的背景音乐和简洁的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将创意快速转化为生动的AI视频创作。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对创意机构市场团队的45秒动态视频，强调HeyGen提供的卓越创意控制。该视频应具有现代、流畅的视觉风格，配以动态过渡和专业旁白，突出HeyGen的AI虚拟形象如何提升他们的故事讲述能力。
示例提示词2
为人力资源部门和企业培训师开发一个60秒的深度视频，展示如何简化重要培训视频的制作。语气应信息丰富且引人入胜，结合屏幕文字叠加和使用HeyGen生成的友好、清晰的旁白。这展示了AI视频编辑器如何简化复杂内容。
示例提示词3
为内容创作者和个体创业者制作一个充满活力的30秒视频，展示如何通过重新利用内容为现有材料注入新活力。视觉和音频风格应激励人心且现代，配有现代音轨和HeyGen媒体库/素材支持的引人注目的视觉效果，以增强他们的视频故事讲述能力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业视频生成器如何工作

通过AI轻松将创意转化为引人入胜的专业视频，简化您的内容创作流程以满足任何业务需求。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的视频脚本粘贴到平台中。我们的文本转视频功能将立即生成自然的语音旁白，为无缝的AI视频创作奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从我们多样化的库中选择一个专业的AI虚拟形象来传达您的信息。这个关键的AI虚拟形象功能确保您的企业内容在视觉上引人入胜且专业。
3
Step 3
应用品牌控制
使用我们的品牌控制功能无缝集成公司的标志、颜色和字体。这确保您的视频保持一致且专业的外观，提供对最终产品的完整创意控制。
4
Step 4
导出和部署
您完成的视频可以轻松导出为各种纵横比，准备用于多种商业用途或内部培训。高效地将您的AI视频部署到目标受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发高影响力的视频广告

快速生成高效的AI视频广告，以吸引注意力，推动转化，实现您的营销目标。

常见问题

HeyGen如何促进创意AI视频创作？

HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和强大的文本转视频生成器，赋予用户制作引人入胜的AI视频内容的能力。您可以广泛地创意控制场景和角色，以实现引人入胜的视频故事讲述。

有哪些预制模板可用于AI视频创作？

HeyGen提供多样化的预制模板库，允许用户快速启动他们的AI视频创作之旅。这些模板非常适合各种应用，包括社交媒体内容和高效的内容重新利用。

HeyGen能否创建动画角色视频和说话头像？

当然可以，HeyGen专注于生成逼真的AI虚拟形象和说话头像，通过动态动画角色视频将您的脚本栩栩如生地呈现。这为多样化的视频故事讲述需求提供了显著的创意控制。

HeyGen如何支持企业视频生成需求？

HeyGen作为一个强大的企业视频生成器，帮助企业高效创建高质量的AI视频，用于培训、营销和商业目的。它提供了强大的功能，如品牌控制和多功能的AI视频创作工具，以满足专业需求。