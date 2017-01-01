企业培训视频制作工具，助力引人入胜的企业学习

通过逼真的AI虚拟人提供引人入胜的企业培训和电子学习内容，提升参与度并简化视频制作。

制作一段1分钟的入职培训视频，专为企业环境中的新员工量身定制，采用专业且亲切的视觉风格，配以清晰一致的旁白，利用HeyGen的AI虚拟人和从脚本到视频的功能介绍公司文化和初始任务。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段2分钟的企业培训视频，向现有员工解释复杂的标准操作程序（SOPs with AI），以信息丰富、逐步演示的视觉呈现为特点，配以简洁的图形和冷静权威的声音，利用HeyGen的模板和场景以及旁白生成实现无缝执行。
示例提示词2
制作一段45秒的内部沟通更新或员工培训简报，面向全体员工，采用引人入胜、动态的视觉风格，配以现代美学、欢快的背景音乐和清晰的声音，通过HeyGen的字幕/字幕功能提高可访问性，并利用媒体库/库存支持多样化的视觉效果。
示例提示词3
设计一段90秒的电子学习内容，涵盖特定的技术技能，为学习者呈现教育性和视觉丰富的风格，配以多样化的媒体和易于理解的声音，确保通过HeyGen的纵横比调整和导出功能在各个平台上实现最佳分发。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业培训视频制作工具的工作原理

利用为企业需求设计的强大AI平台，将您的企业培训和电子学习内容高效转化为引人入胜的视频。

1
Step 1
从脚本创建
粘贴您的培训脚本，使用从脚本到视频的功能即时生成视频内容，使内容创建变得轻松。
2
Step 2
选择AI虚拟人
从我们多样化的库中选择一个AI虚拟人来讲述您的企业培训材料，增添专业且引人入胜的人性化触感。
3
Step 3
应用品牌
整合公司的品牌控制，包括标志和颜色，以确保所有内部沟通和培训模块的一致性。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的培训视频，并以各种纵横比导出，准备好无缝部署到您的电子学习内容平台或LMS。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题

.

将复杂的概念转化为清晰、引人入胜的视频解释，使复杂信息变得易于理解，适合所有学习者。

background image

常见问题

HeyGen如何作为企业培训视频制作工具为企业服务？

HeyGen是一个生成式AI平台，简化了企业培训过程，使用户能够使用AI虚拟人和可定制的文本或脚本旁白创建专业的培训视频，准备好与LMS集成。

HeyGen能否利用其AI功能将文本转化为引人入胜的视频？

是的，HeyGen利用先进的从脚本到视频的功能，使用户能够轻松地将书面内容转换为动态视频，视频中包含逼真的AI虚拟人和真实的旁白生成，适用于各种电子学习内容。

HeyGen的旁白生成有哪些自定义选项？

HeyGen提供广泛的可定制旁白，允许您从多样化的AI声音中选择，并调整音调、速度和情感等参数，以确保您的SOPs with AI清晰且引人入胜。这提高了员工培训材料的有效性。

HeyGen如何促进有效的入职视频和员工培训材料的创建？

HeyGen通过提供一个生成式AI平台简化了入职视频和员工培训内容的制作，您可以快速使用AI虚拟人和模板开发引人入胜的视频，优化内部沟通。