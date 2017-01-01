终极企业系统培训视频制作工具
揭开复杂系统的神秘面纱，并通过强大的脚本文本转视频功能扩展电子学习内容的创建。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的教学视频，展示企业系统中的关键标准操作程序（SOP）。这个专业培训视频应使用清晰的模板和场景来构建每个步骤，并通过自动生成的字幕/说明来增强知识保留，确保全球员工的可访问性和清晰度。
开发一个2分钟的综合用户指南视频，解释企业系统的高级功能，针对需要深入学习内容的用户。该视频应利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关的视觉效果和背景，并通过专业的语音生成引导观众完成复杂的步骤和场景。
为系统管理员制作一个简洁的45秒视频，总结企业系统文档的最新更新。这个信息丰富的剪辑由HeyGen作为AI视频生成器生成，应该通过脚本的文本转视频功能呈现关键点，允许快速创建并通过纵横比调整和导出功能轻松分发到各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化专业培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和脚本文本转视频功能来简化引人入胜的培训视频的制作。这种创新方法使用户能够高效地将书面内容转化为引人入胜的视觉电子学习内容。
HeyGen能否为不同的受众和品牌定制视频内容？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，包括标志和颜色定制，确保所有视频与您的企业形象一致。此外，语音生成和自动字幕/说明等功能使内容对全球员工可访问。
HeyGen提供哪些功能来加速企业视频制作？
HeyGen提供丰富的模板和场景库，使用户能够快速制作高质量的培训视频、SOP和用户指南。这大大缩短了复杂电子学习内容和文档的制作时间，成为强大的企业系统培训视频制作工具。
HeyGen如何增强入职培训和文档的知识保留？
通过将静态文档转化为动态视频格式，HeyGen使复杂信息更易于理解和记忆。这种视觉方法提高了入职培训和各种企业系统培训的知识保留。