企业支持视频生成器助力客户成功
使用先进的文本到视频脚本技术快速创建专业、符合品牌的培训和客户成功视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个60秒的培训视频，用于内部员工的新软件模块入职培训。视频必须采用引人入胜、色彩鲜艳的视觉风格，配有动画场景，并辅以完美契合品牌的鼓励性旁白，展示使用HeyGen的模板和场景创建培训视频的无缝过程。
寻找一个30秒的营销视频，旨在吸引潜在客户发现HeyGen的AI视频生成功能。这个动态、快节奏的视频应利用媒体库/库存支持中的多样化视觉效果，配以欢快的背景音乐和清晰的屏幕字幕，生动地展示AI视频生成器的强大功能。
制作一个简洁的20秒社交媒体视频，针对需要快速、可适应内容的内容营销团队。视频需要现代、流畅的视觉风格，优化用于移动设备观看，配有充满活力的音乐和直接从文本到视频脚本创建的简洁、有力的信息，确保通过调整纵横比和导出到各种平台轻松创建视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI化身实现创意视频制作？
HeyGen通过利用先进的AI化身，帮助用户生成引人入胜的营销视频和社交媒体视频。您可以从多样化的AI化身库中选择，将您的文本到视频脚本生动呈现，提升整体视频创作过程。
HeyGen能将文本脚本转化为专业视频吗？
是的，HeyGen擅长文本到视频的创作，允许您轻松将任何脚本转换为动态视频内容。这包括生成自然的旁白和自动字幕，简化您的视频制作流程。
HeyGen为符合品牌的视频提供哪些创意控制？
HeyGen提供全面的品牌控制，包括自定义标志、颜色和AI驱动的模板，确保您的视频创作始终符合品牌。您还可以整合自己的库存素材和媒体库资产，以实现独特的视觉故事。
生成式AI视频如何通过HeyGen提升我的内容策略？
HeyGen的生成式AI视频功能允许快速且可扩展的视频创作，非常适合营销视频和社交媒体内容。这种创新方法利用AI化身和AI音频生成，显著减少视频制作时间，同时保持高质量。