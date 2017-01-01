想象一个为内部IT团队设计的1分钟培训视频，展示数据保护的重要性。这个专业且令人安心的视频，配有清晰权威的AI旁白，帮助企业培训师提供安全的培训视频，确保复杂的安全协议被理解。HeyGen的从脚本到视频功能简化了创作过程，使内容能够快速部署在强大的安全功能上。

生成视频