Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的保密销售宣传视频，针对销售领导和业务发展主管，展示新产品的安全优势。这个时尚、现代且值得信赖的视频，结合定制品牌和引人入胜的AI化身主持人，强调平台对安全分发的承诺。HeyGen的AI化身为您的保密销售宣传提供一致且专业的形象，而模板和场景则允许快速品牌整合。
创建一个2分钟的权威企业沟通视频，面向合规官和高管，强调公司ISO 27001认证状态和强大的企业安全。这个正式且细致入微的演示，配有屏幕字幕/字幕以提高可访问性和专业的语音生成，确保关于加密和访问控制的关键信息被精确传达。HeyGen允许企业制作此类高风险内容，展示其作为企业安全视频制作者的承诺。
制作一个动态的45秒客户成功视频，面向客户成功经理和营销团队，展示一个AI驱动平台如何增强安全性和用户体验。引人入胜且专业的视觉风格，展示多样化的AI化身提供解决方案，并配有清晰明快的音频，能够快速创建安全的客户成功视频。利用HeyGen的从脚本到视频功能及其AI化身，该视频高效地传达了企业安全视频制作者的价值。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何确保企业视频和机密内容的安全性？
HeyGen是一个通过ISO 27001认证的AI驱动平台，提供加密和访问控制等强大的安全功能，以保护您的安全培训视频、机密销售宣传和其他敏感内容。这确保了企业视频的数据完全保护和安全分发。
HeyGen提供哪些AI功能来创建安全视频？
HeyGen利用先进的AI工具，包括AI化身和AI旁白，在其企业安全视频制作者中。这个AI驱动的平台允许用户在创建和分发过程中保持智能安全的同时，制作高质量、引人入胜的安全客户成功视频。
团队可以在HeyGen中安全地协作视频项目吗？
可以，HeyGen提供了为企业视频项目安全协作设计的团队管理工具。通过强大的访问控制和安全平台，团队可以在企业培训或销售宣传上共同工作，同时确保内容管理和分发保持受保护状态。
HeyGen适合大规模企业视频安全需求吗？
当然，HeyGen被构建为一个开放、灵活和可扩展的组合解决方案，使其成为理想的企业安全视频制作者。其强大的安全功能和ISO 27001认证为管理和分发所有安全培训视频和其他关键视频资产提供了一个值得信赖的环境。