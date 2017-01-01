企业安全视频生成器：创建安全的AI视频
使用先进的AI化身制作合规且引人入胜的培训视频和内部沟通内容。
创建一个简洁的1分钟视频，向IT管理员解释SSO对企业安全的好处，展示一个专业的AI化身，呈现关键的集成步骤，采用清晰、信息丰富的视觉风格和冷静、权威的旁白。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，面向人力资源和培训经理，演示LMS集成如何简化新培训视频的部署，利用HeyGen的从脚本到视频功能，保持简洁的教学视觉风格，配以友好而专业的语音。
示例提示词2
制作一个引人入胜的2分钟说明视频，针对开发人员和技术产品经理，突出API集成在无缝AI视频创作中的强大功能，采用现代、动态的视觉风格，嵌入代码片段，配以充满活力的解说和清晰的字幕/说明文字以提高可访问性。
示例提示词3
设计一个45秒的视频，面向市场营销和品牌团队以及内部沟通经理，说明品牌控制如何确保所有内部沟通视频的一致信息传递，利用HeyGen的模板和场景功能，实现精致的企业视觉风格，配以自信、令人安心的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先起草您的安全信息或培训内容。利用从脚本到视频的功能，立即将您的脚本转化为动态视频，确保在您的组织内实现清晰和一致的沟通。
2
Step 2
选择您的AI化身和品牌
从多样化的AI化身中选择一个来传达您的信息。自定义化身的外观以符合您的品牌控制，保持企业安全视频的专业和一致外观。
3
Step 3
应用企业安全功能
将生成的视频内容与现有的学习管理系统（LMS集成）结合，以简化分发和跟踪员工培训，确保符合组织的安全协议。
4
Step 4
安全导出和分发
通过适当的纵横比调整和导出为各种平台最终确定您的视频。导出已完成的安全视频，准备在内部沟通渠道或专用培训平台上安全分发。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何确保视频生成的企业安全性？
HeyGen通过强大的功能如SSO和全面的合规协议优先考虑企业安全，为您的AI视频创作需求提供安全的环境。
HeyGen可以与现有的学习管理系统（LMS）集成吗？
可以，HeyGen支持无缝的LMS集成，简化培训视频的部署，并有效提升内部沟通工作流程。
HeyGen提供哪些技术能力用于高级视频定制？
HeyGen提供强大的视频编辑套件和精确的品牌控制，允许用户轻松微调AI视频，确保一致的品牌信息传递。
HeyGen支持多语言视频创作和AI翻译吗？
当然，HeyGen利用先进的AI翻译功能，促进多语言的文本到视频创作，扩大受众范围，实现全球沟通。