企业宣传视频制作工具，助力可扩展的视频内容
通过强大的品牌控制，确保所有营销视频的一致品牌信息，提升企业的视觉形象。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理开发一个45秒的激励性和简洁的视频，介绍新功能，或为小企业主推出新产品。视觉美学应明亮且引人入胜，配以友好、乐观的音乐。强调使用HeyGen的模板和场景的简便性，以及AI虚拟人的吸引力，以创建与观众产生共鸣的“宣传视频制作”内容。
创建一个60秒的精致和电影感的营销视频，针对国际营销部门或品牌经理，旨在展示全球影响力。视觉效果应多样且广阔，配以清晰发音的专业旁白。该视频将强调HeyGen的重要字幕/字幕功能和纵横比调整及导出功能，支持在不同平台和语言中无缝创建“宣传视频”活动。
为人力资源部门或内部沟通团队制作一个30秒的简洁和信息丰富的视频，专注于快速公司更新或内部培训。视觉风格应为企业休闲风，配以清晰的插图图形，支持冷静、自信的旁白。展示如何有效利用HeyGen的AI虚拟人和全面的媒体库/素材支持，以实现高效的“视频制作”在组织内。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI宣传视频制作工具，简化了各类企业的视频制作。我们直观的平台让您可以快速将文本转化为引人入胜的宣传视频，利用广泛的创意工具。
HeyGen为宣传视频中的品牌化提供了哪些创意工具？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您无缝集成您的标志和品牌颜色到宣传视频中。您还可以使用逼真的AI虚拟人和丰富的媒体库自定义内容，以确保一致的品牌故事。
HeyGen是否提供营销视频的旁白和字幕功能？
当然。HeyGen具备强大的旁白生成和自动字幕功能，大大增强了营销视频的可访问性和影响力。这些AI功能确保了专业级的音频和文本组件，无需复杂的编辑。
我可以将HeyGen的视频制作平台用于哪些类型的营销内容？
HeyGen是一款多功能的AI视频制作工具，适合生成各种营销视频，包括引人入胜的社交媒体视频、引人注目的产品视频和信息丰富的解释视频。我们广泛的模板和强大的AI功能支持不同内容类型的多样化创意需求。