企业流程视频生成器：自动化培训视频

使用HeyGen强大的AI虚拟人，瞬间将复杂流程转化为清晰、引人入胜的视频，简化企业内的培训和沟通。

制作一个60秒的教学视频，专为新员工和需要复习复杂内部流程的员工设计，采用简洁、专业的视觉风格和友好、清晰的旁白。该视频应简化“企业流程视频生成器”概念，展示HeyGen的AI虚拟人如何使即使是最枯燥的话题也变得生动易懂。

示例提示词1
创建一个吸引人的45秒产品说明视频，面向市场团队和潜在客户，结合动态现代的视觉效果、欢快的音乐和自信的声音。利用HeyGen的脚本转视频功能，展示如何快速将脚本转化为精美视频，加速有影响力的营销活动。
示例提示词2
开发一个简洁的30秒信息视频，面向多元化的全球观众，聚焦于“文本转视频AI生成器”技术如何弥合沟通差距。视觉风格应具同理心和包容性，采用清晰的字体以增强可读性，并配以平静、清晰的声音。强调HeyGen的字幕功能如何确保重要信息对所有人可及，包括听力障碍者。
示例提示词3
设计一个60秒的内部沟通视频，面向学习与发展部门，展示更新培训材料的简便性。采用精致的企业视觉风格，传达效率，并配以专业且令人安心的旁白。利用HeyGen的模板和场景展示如何快速调整和重新发布现有的“培训视频”，简化您的“AI视频制作”流程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何生成企业流程视频

轻松将复杂的企业流程转化为引人入胜的AI驱动视频，确保组织内的清晰、一致和高效沟通。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您的详细流程脚本输入到我们直观的界面中，利用“脚本转视频”功能快速将文本转化为动态视频内容。这利用了我们的“文本转视频AI生成器”的强大功能。
2
Step 2
选择AI虚拟人和模板
从多样化的逼真“AI虚拟人”中选择一个来讲述您的流程。通过应用预设计的“模板和场景”进一步自定义视频的视觉风格，以获得专业外观。
3
Step 3
增强旁白和品牌化
使用先进的“旁白生成”功能生成引人入胜的解说。通过应用“品牌控制（标志、颜色）”整合公司的独特身份，确保所有视频的一致性。
4
Step 4
导出并分发您的视频
完成您的视频，并使用“纵横比调整和导出”功能为任何平台准备视频。轻松分享您的高质量流程视频，促进企业内的清晰沟通和培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂流程

将复杂的企业流程转化为清晰、易于理解的视频内容，提高组织内的理解和合规性。

常见问题

HeyGen如何帮助创意团队生成引人入胜的视频内容？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，利用逼真的AI虚拟人和强大的文本转视频AI技术，将脚本转化为引人入胜的视频内容。这使得创意团队能够快速制作高质量的产品说明、营销视频等，而无需广泛的视频编辑专业知识。

我可以在HeyGen中自定义AI虚拟人和视频模板吗？

当然可以。HeyGen提供了多样化的可自定义模板和AI虚拟人库，允许您个性化虚拟主持人和场景，以完美匹配您的品牌套件。这确保了您的AI生成视频保持一致且专业的品牌形象。

HeyGen可以帮助我高效创建哪种类型的视频内容？

HeyGen作为一个多功能的AI视频制作工具，非常适合创建各种内容，包括引人入胜的产品说明、信息丰富的培训视频和吸引人的内部沟通。其直观的平台简化了视频创作过程，使复杂的视频制作对每个人都变得可及。

HeyGen支持像真实唇同步和语音克隆这样的高级功能吗？

是的，HeyGen利用先进的AI能力提供所有AI虚拟人的真实唇同步和高保真语音克隆。这些功能确保您的AI生成视频呈现自然和真实的表现，增强观众的参与度和信息的清晰度。