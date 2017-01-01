企业运营视频制作：AI助力无缝视频

释放AI视频创作的潜力，实现无缝的企业运营。通过动态AI虚拟人减少内部沟通和培训的成本和精力。

创建一个简洁的2分钟技术概述视频，目标是IT决策者，展示一个AI视频平台如何简化企业运营视频制作的内部沟通用例。视觉风格应现代流畅，包含屏幕文字覆盖和动画图形，并由HeyGen的文本转视频功能直接生成清晰专业的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的教学视频，面向技术项目经理，解释如何通过AI驱动的视频创作实现新软件的无缝集成。采用清晰的分步骤视觉风格，结合屏幕录制和清脆的背景音乐，利用HeyGen的AI虚拟人展示关键信息并说明用户工作流程，强调平台的强大集成能力。
示例提示词2
制作一个动态的1分钟视频，面向开发团队负责人，展示在企业级安全框架内安全编码的最佳实践，突出实时协作的优势。视觉和音频风格应快速且充满活力，结合HeyGen的媒体库/素材支持的B-roll，并利用预构建的模板和场景来构建叙述。
示例提示词3
开发一个简单明了的75秒业务运营视频，面向运营经理，详细介绍新的效率协议。视觉风格应清晰简洁，配以专业图形和平静的背景音乐，通过自动生成的字幕确保可访问性，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能满足各种显示需求。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业运营视频制作的工作原理

通过轻松制作高质量的AI视频来简化您的业务运营和内部沟通，无需复杂的编辑技能。

1
Step 1
创建您的脚本
使用我们先进的文本转视频功能，立即将您的文本转化为动态视频内容，适用于任何企业运营视频制作需求。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
从多样化的AI虚拟人中选择，以呈现您的信息，使您的解释视频在无需摄像机的情况下既吸引人又专业。
3
Step 3
添加专业增强
整合品牌元素，添加字幕，并从各种模板中选择，以确保您的内部沟通视频清晰且符合品牌形象。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过以所需的纵横比导出您的业务运营视频，准备好在您的企业平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加强内部沟通

.

向内部团队传递有影响力的激励和信息视频，提升士气并统一公司愿景。

background image

常见问题

HeyGen如何简化企业的AI视频创作？

HeyGen利用先进的AI技术将文本转化为专业视频，使用逼真的AI虚拟人和复杂的旁白生成。这使得无需传统视频编辑技能即可高效制作高质量的业务运营视频。

HeyGen为企业运营提供了哪些技术集成？

HeyGen设计为无缝集成到现有工作流程中，促进企业运营视频制作的实时协作。这确保了从解释视频到内部沟通的各种视频内容的顺畅和安全的制作过程。

HeyGen的AI视频平台是否具备企业级安全性？

是的，HeyGen优先考虑企业级安全性，以在整个AI视频创作过程中保护您的数据和内容。我们强大的基础设施确保您的业务运营视频在安全和合规的环境中制作。

我可以使用HeyGen自定义视频元素如品牌和字幕吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将标志、特定颜色和其他品牌元素直接集成到您的视频中。该平台还自动生成字幕，以增强企业视频的可访问性和覆盖面。