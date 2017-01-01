企业入职视频制作工具：AI驱动的高效

通过将文本转化为专业视频，经济高效地扩大新员工入职规模。

使用HeyGen为新员工创建一个引人入胜的60秒介绍视频，目标受众为人力资源经理和学习与发展专家。这个专业且充满欢迎感的视频将由AI化身直接讲话，解释公司的核心价值观。利用HeyGen的AI化身和语音生成功能，确保传递清晰、一致且吸引人的欢迎信息，为企业入职视频制作策略定下基调。

示例提示词1
开发一个信息丰富的90秒教学视频，指导新员工使用关键软件系统，目标受众为团队负责人和部门主管。视频应具有清晰的分步骤视觉风格，并在屏幕上显示文本以突出关键操作。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，轻松将技术文档转换为引人入胜的入职视频，并通过可定制的模板保持一致的外观。
示例提示词2
为高管领导和IT总监制作一个全面的2分钟视频概述，展示企业入职的可扩展优势。视觉风格应简洁、企业化且数据驱动，并配有权威的语音解说。使用HeyGen的字幕/说明功能支持全球员工，并利用媒体库/素材支持丰富视觉叙述，证明AI驱动平台在员工入职中的效率。
示例提示词3
设计一个动态的45秒个性化视频，欢迎新销售代表加入他们的特定团队，目标受众为部门经理和人力资源专家。视频应具有友好且吸引人的视觉效果，展示与其角色相关的各种场景。利用HeyGen的模板和场景快速构建量身定制的体验，并结合AI化身以实现个性化触感，确保从第一天起就提供引人入胜的入职视频。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业入职视频制作工具的工作原理

使用我们的AI驱动平台轻松为新员工创建引人入胜的个性化入职视频，确保无缝且有效的开始。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先输入您的入职脚本。我们的平台使用从脚本到视频的功能，将您的文本转化为专业视频，简化内容制作。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
通过从多样化的AI化身和可定制模板中进行选择来增强您的视频。这为新员工个性化体验，确保一致的品牌声音。
3
Step 3
应用品牌和语音解说
通过品牌控制（标志、颜色）整合公司的身份，并通过专业语音解说功能完善信息。这确保了一个一致且有影响力的第一印象。
4
Step 4
导出并分享您的视频
使用字幕/说明完成您的视频，并轻松以各种格式导出，准备好无缝集成到您的学习管理系统（LMS）或共享平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的入职信息

将复杂的公司政策、系统指南或产品信息转化为易于理解的视频格式，提高新员工的清晰度。

常见问题

HeyGen如何利用AI创建个性化的企业入职视频？

HeyGen利用其AI驱动的平台和逼真的AI化身，将文本脚本转化为引人入胜的个性化入职视频。这种创新的从文本到视频生成能力使企业能够高效地为新员工创建动态和互动的视频。

HeyGen能否支持我所有入职内容的一致品牌形象？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志、颜色和其他视觉元素融入每个视频中。这确保了所有员工入职内容的一致和专业外观，使用可定制的模板。

HeyGen如何帮助简化大型组织的入职视频制作？

HeyGen的AI驱动平台允许组织快速生成大量引人入胜的入职视频，并以经济高效的方式进行扩展。其从文本到视频生成和高级语音解说功能显著减少了制作时间，使其成为大型企业理想的视频制作工具。

HeyGen在将入职视频与现有学习管理系统（LMS）集成方面有哪些能力？

HeyGen生成的入职视频可以轻松导出并通过各种渠道分发，包括与您现有的学习管理系统（LMS）集成。这种无缝共享确保新员工可以轻松访问其个性化的视频入职体验。