企业入职视频制作工具：AI驱动的高效
通过将文本转化为专业视频，经济高效地扩大新员工入职规模。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个信息丰富的90秒教学视频，指导新员工使用关键软件系统，目标受众为团队负责人和部门主管。视频应具有清晰的分步骤视觉风格，并在屏幕上显示文本以突出关键操作。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，轻松将技术文档转换为引人入胜的入职视频，并通过可定制的模板保持一致的外观。
为高管领导和IT总监制作一个全面的2分钟视频概述，展示企业入职的可扩展优势。视觉风格应简洁、企业化且数据驱动，并配有权威的语音解说。使用HeyGen的字幕/说明功能支持全球员工，并利用媒体库/素材支持丰富视觉叙述，证明AI驱动平台在员工入职中的效率。
设计一个动态的45秒个性化视频，欢迎新销售代表加入他们的特定团队，目标受众为部门经理和人力资源专家。视频应具有友好且吸引人的视觉效果，展示与其角色相关的各种场景。利用HeyGen的模板和场景快速构建量身定制的体验，并结合AI化身以实现个性化触感，确保从第一天起就提供引人入胜的入职视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建个性化的企业入职视频？
HeyGen利用其AI驱动的平台和逼真的AI化身，将文本脚本转化为引人入胜的个性化入职视频。这种创新的从文本到视频生成能力使企业能够高效地为新员工创建动态和互动的视频。
HeyGen能否支持我所有入职内容的一致品牌形象？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志、颜色和其他视觉元素融入每个视频中。这确保了所有员工入职内容的一致和专业外观，使用可定制的模板。
HeyGen如何帮助简化大型组织的入职视频制作？
HeyGen的AI驱动平台允许组织快速生成大量引人入胜的入职视频，并以经济高效的方式进行扩展。其从文本到视频生成和高级语音解说功能显著减少了制作时间，使其成为大型企业理想的视频制作工具。
HeyGen在将入职视频与现有学习管理系统（LMS）集成方面有哪些能力？
HeyGen生成的入职视频可以轻松导出并通过各种渠道分发，包括与您现有的学习管理系统（LMS）集成。这种无缝共享确保新员工可以轻松访问其个性化的视频入职体验。