现代团队的企业入职视频生成器
使用先进的AI化身即时自动化制作引人入胜的入职视频，确保一致且品牌化的新员工体验。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象为现有技术支持人员创建一个简洁的1分钟"AI SOPs"视频，详细介绍新实施的系统更新或故障排除程序。该视频应采用动态的指导性视觉风格，包含动画图表和屏幕覆盖，由充满活力但权威的AI声音配合。使用"AI化身"作为虚拟讲师，引导观众通过复杂的过程，并确保"配音生成"准确传达关键信息，无需手动录音。
为所有新入职的工程师和IT专家制作一个欢迎的2分钟介绍视频，突出公司的技术基础设施和核心价值观，作为他们"企业入职视频生成器"体验的重要组成部分。这个"AI生成的视频文档"应具有企业但亲切的视觉风格，结合现代技术环境的库存镜头和公司特定的品牌元素，由温暖、吸引人的AI声音解说。利用多样的"模板和场景"有效构建叙述，并通过"媒体库/库存支持"的精选素材丰富视觉体验。
对于需要快速复习的开发人员，制作一个快速45秒的"AI视频生成器"解释器，演示如何集成新的API端点或部署特定技术工具至关重要。视频需要快速节奏、视觉驱动的风格，快速剪辑、屏幕文本突出关键命令，并由信息丰富、清晰的AI声音配合。利用"纵横比调整和导出"功能确保其针对各种内部通信平台进行优化，并使用"从脚本到视频"快速生成内容，以提供精确的编码示例和指令。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化技术教程视频的制作？
HeyGen通过允许用户使用逼真的AI化身从脚本生成视频，简化了教程视频库的创建过程。我们先进的文本到视频生成器包括自动生成的字幕，确保技术主题的清晰和可访问的沟通。
HeyGen可以用于生成企业入职视频吗？
当然可以，HeyGen是理想的企业入职视频生成器，提供可定制的模板和品牌控制，确保您的视频完美契合公司文化。您可以实现全面定制，快速高效地创建引人入胜且信息丰富的入职视频。
HeyGen中的AI化身和声音有哪些定制选项？
HeyGen为AI化身提供广泛的定制选项，包括多种说话头像和外观微调能力。我们集成的AI语音生成器提供多样的声音风格，让您完全掌控叙述，提升AI视频生成器的输出效果。
HeyGen如何支持将AI生成的视频文档集成到现有系统中？
HeyGen促进了AI生成的视频文档和AI SOPs的创建，这些文档可以轻松导出并集成到学习管理系统（LMS）中。我们的视频编辑工具支持多种纵横比，确保您的内容在各个平台上兼容且具有影响力。