Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段30秒的动态商业视频，面向潜在客户，介绍我们的创新产品。利用AI虚拟形象和清晰的语音生成，传达时尚现代的美感，确保其作为引人注目的商业视频制作工具有效吸引注意。
为利益相关者制作一段简洁的60秒视频，解释我们最新AI驱动工具的技术进步。视觉和音频风格应高度信息化且简洁，字幕/说明直接从脚本生成，突出AI视频生成器的强大功能。
设计一段引人注目的40秒企业沟通视频，面向公司领导，总结上季度的关键成就。采用视觉上权威且庆祝的风格，战略性地利用媒体库/库存支持以获得有影响力的视觉效果，并确保最佳的纵横比调整和导出以适应各种分发渠道。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何提升我的商业视频制作流程？
HeyGen通过使用可自定义的模板和强大的品牌控制，帮助企业轻松创建专业视频，确保您的信息完美契合企业形象。这使得HeyGen成为满足各种需求的有效商业视频制作工具。
HeyGen提供哪些AI驱动的视频生成工具？
HeyGen利用先进的AI驱动工具，如AI虚拟形象和从脚本到视频的文本转换，简化视频制作。您可以轻松生成逼真的语音解说，并通过专业视频内容将脚本生动呈现，使HeyGen成为领先的AI视频生成器。
HeyGen适合企业内部沟通和公告吗？
当然，HeyGen是企业信息视频制作的绝佳选择，适用于内部和企业沟通，包括员工培训公告。它提供字幕/说明和纵横比调整及导出等功能，确保您的视频在任何平台上都能被访问和呈现得体。
HeyGen如何简化专业视频制作？
HeyGen通过直观的界面和AI驱动工具简化视频制作，允许用户轻松制作高质量内容。其高效的工作流程支持从初始脚本到最终导出的各种视频需求，确保无缝体验。