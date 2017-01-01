企业知识视频生成器：利用AI扩展培训
即时创建引人入胜的培训视频和内部沟通，使用AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源和学习与发展专业人士开发一个90秒的教学视频，说明如何从现有文本脚本创建一致的培训视频。视觉和音频风格应清晰且引人入胜，屏幕上的文字强化关键步骤，强调文本到视频功能如何简化内容制作并允许自动字幕/说明。
为企业传播团队制作一个简洁的45秒内部沟通更新，突出快速创建符合品牌的公告。该视频应具有动态的品牌视觉风格，配以欢快的背景音乐，并利用模板和场景保持品牌一致性，辅以专业的AI化身传递信息。
为全球学习与发展负责人创建一个2分钟的案例研究视频，详细说明HeyGen如何在多语言环境中提供可扩展的培训解决方案。视频应采用适应性强的多语言视觉方法，展示先进的旁白生成和精确的字幕/说明的强大功能，实现全面本地化和更广泛的受众覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用AI创建引人入胜的视频？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为高质量的视频内容。用户可以从多样化的逼真AI化身中选择，并轻松输入脚本，生成具有自然旁白和面部表情的引人入胜的视频。这种创新的文本到视频功能简化了您的视频制作过程。
是什么让HeyGen成为企业级AI视频解决方案？
HeyGen提供强大的企业级AI工具，专为安全和可扩展的培训和内部沟通而设计。凭借SOC 2合规的安全性和团队协作等功能，HeyGen成为满足组织需求的强大企业知识视频生成器。
HeyGen能否帮助在视频内容中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制和品牌模板，确保所有视频内容完美符合您的企业形象。轻松整合您的品牌套件，包括标志和颜色，每次都能制作出专业的、工作室质量的视频。
HeyGen是否支持面向全球观众的视频本地化？
是的，HeyGen专为支持全球团队而设计，具有广泛的本地化功能。您可以生成带有140多种语言旁白的视频，并自动添加字幕/说明，使您的内容在全球范围内更具影响力和可访问性。