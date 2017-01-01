企业自动化视频生成器：扩展您的内容

使用从脚本到视频的功能自动化更快的制作，降低数据驱动视频的成本。

制作一个针对企业营销团队的30秒动态宣传视频，展示HeyGen的AI视频生成器如何革新品牌视频制作。视觉风格应时尚现代，采用快速剪辑和生动的图形，并配以欢快、激励人心的音轨。强调通过HeyGen强大的AI虚拟形象高效传递关键信息，轻松创建专业内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个为人力资源和培训部门设计的45秒信息视频，展示个性化视频在员工入职和技能发展中的强大作用。视觉美学应友好易接近，配以清晰简单的动画，并通过HeyGen的语音生成功能生成温暖、清晰的旁白，确保每位员工都感受到独特的关注。
示例提示词2
制作一个60秒的推荐风格视频，面向销售领导者，展示HeyGen如何通过数据驱动的视频实现可扩展的视频外展。视觉呈现应专业且有说服力，展示多样化的成功故事，并配以充满活力、激励人心的背景音乐。强调使用HeyGen的媒体库/素材支持来增强视觉故事讲述的灵活性，并与各种客户群体产生共鸣。
示例提示词3
设计一个简洁的30秒公告视频，为产品经理介绍新软件功能，利用AI视频生成器的速度。视觉风格必须干净、未来感和示范性，使用清晰的音效和中性、专业的音乐背景。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何实现跨多个数字平台的无缝适应，触达用户。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业自动化视频生成器的工作原理

简化您的视频制作，批量创建品牌内容，并通过AI自动化高效传递个性化信息。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在平台中编写或粘贴您的脚本。我们的“从脚本到视频”功能将成为您自动化视频制作的叙述主线。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
选择一个“AI虚拟形象”来传达您的信息。这个“AI视频生成器”的关键功能为您的自动化内容带来人性化的触感，节省时间和资源。
3
Step 3
应用您的品牌控制
利用“品牌控制（标志、颜色）”来整合您公司的独特身份，确保所有“品牌视频”在所有沟通中保持视觉一致性。
4
Step 4
生成并导出内容
通过精确的“纵横比调整和导出”来完成您的视频内容，以适应各种平台，确保您的企业在渠道和受众间的无缝“可扩展性”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩展客户成功内容制作

自动生成引人注目的客户成功视频，高效分享推荐，提升信任并在各渠道展示价值。

background image

常见问题

HeyGen如何支持为多样化的营销需求创建品牌视频？

HeyGen通过广泛的品牌控制（包括自定义标志和色彩方案）使用户能够轻松制作高质量的品牌视频。这确保了每一段视频营销内容都能完美契合您的品牌形象，即使是个性化视频。

HeyGen为何是企业希望扩展视频制作的有效AI视频生成器？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，旨在实现更快的制作和在渠道和受众间的卓越可扩展性。我们的平台利用先进的AI虚拟形象和从文本到视频的功能来高效扩展视频内容创作。

HeyGen能否将文本到视频的脚本转化为动态的解释视频内容？

当然，HeyGen擅长将文本到视频的脚本转化为引人入胜的解释视频内容。通过AI虚拟形象、语音生成和现成模板等功能，HeyGen简化了创建有影响力和数据驱动视频的过程。

HeyGen如何增强企业自动化视频生成器的工作流程并与现有工具集成？

HeyGen作为一个强大的企业自动化视频生成器，通过强大的AI自动化简化您的视频制作工作流程。它旨在与您的工具无缝集成，确保企业级安全性和高效的内容交付。