企业自动化视频生成器：扩展您的内容
使用从脚本到视频的功能自动化更快的制作，降低数据驱动视频的成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个为人力资源和培训部门设计的45秒信息视频，展示个性化视频在员工入职和技能发展中的强大作用。视觉美学应友好易接近，配以清晰简单的动画，并通过HeyGen的语音生成功能生成温暖、清晰的旁白，确保每位员工都感受到独特的关注。
制作一个60秒的推荐风格视频，面向销售领导者，展示HeyGen如何通过数据驱动的视频实现可扩展的视频外展。视觉呈现应专业且有说服力，展示多样化的成功故事，并配以充满活力、激励人心的背景音乐。强调使用HeyGen的媒体库/素材支持来增强视觉故事讲述的灵活性，并与各种客户群体产生共鸣。
设计一个简洁的30秒公告视频，为产品经理介绍新软件功能，利用AI视频生成器的速度。视觉风格必须干净、未来感和示范性，使用清晰的音效和中性、专业的音乐背景。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何实现跨多个数字平台的无缝适应，触达用户。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何支持为多样化的营销需求创建品牌视频？
HeyGen通过广泛的品牌控制（包括自定义标志和色彩方案）使用户能够轻松制作高质量的品牌视频。这确保了每一段视频营销内容都能完美契合您的品牌形象，即使是个性化视频。
HeyGen为何是企业希望扩展视频制作的有效AI视频生成器？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，旨在实现更快的制作和在渠道和受众间的卓越可扩展性。我们的平台利用先进的AI虚拟形象和从文本到视频的功能来高效扩展视频内容创作。
HeyGen能否将文本到视频的脚本转化为动态的解释视频内容？
当然，HeyGen擅长将文本到视频的脚本转化为引人入胜的解释视频内容。通过AI虚拟形象、语音生成和现成模板等功能，HeyGen简化了创建有影响力和数据驱动视频的过程。
HeyGen如何增强企业自动化视频生成器的工作流程并与现有工具集成？
HeyGen作为一个强大的企业自动化视频生成器，通过强大的AI自动化简化您的视频制作工作流程。它旨在与您的工具无缝集成，确保企业级安全性和高效的内容交付。