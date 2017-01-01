企业公告视频生成器：快速轻松更新
通过我们多功能的文本转视频功能简化企业沟通，传递有影响力的公司更新。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的内部沟通视频，向员工更新公司近期成就。该视频应具有友好和吸引人的视觉风格，利用HeyGen的AI虚拟形象传递信息，通过我们的脚本转视频功能增强清晰、简洁的传达，确保公司更新的有效性。
制作一个30秒的社交媒体广告，突出一个新的AI功能，目标是各个平台的潜在客户。视觉风格必须快速、充满活力且视觉冲击力强，利用HeyGen的媒体库/素材支持提供有影响力的视觉效果，并通过纵横比调整和导出确保在所有渠道的最佳展示。
开发一个60秒的公司公告视频，介绍公司的新可持续发展计划，目标是利益相关者和公众。视觉和音频风格应具有启发性和感人，采用复杂的视频模板，并通过HeyGen的字幕/字幕功能确保广泛的可访问性，以简化公司沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强我们公司公告视频的创意影响力？
HeyGen通过其丰富的视频模板库和动态运动图形的整合，帮助您为公司公告视频打造引人入胜的视觉叙事。我们的AI功能简化了创作过程，确保您的公司更新能够强有力地引起观众共鸣，并展现出专业的创意。
HeyGen提供哪些AI功能用于生成企业公告视频？
HeyGen提供先进的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象和文本转视频功能，以轻松生成高质量的企业公告视频。您还可以利用AI进行语音生成和无缝的纵横比调整，以适应各种平台。
HeyGen能否帮助简化内部沟通和社交媒体内容？
当然可以。HeyGen旨在通过快速制作吸引人的内部沟通和社交媒体视频来简化企业沟通。利用我们的在线视频制作工具和品牌控制，保持所有公司更新和产品发布的一致视觉形象。
HeyGen如何支持不同视频格式的品牌一致性？
HeyGen通过全面的品牌控制确保品牌一致性，允许您将徽标和公司颜色直接整合到视频中。此外，我们的纵横比调整和导出功能让您可以轻松调整内容以适应各种平台，同时保持独特的视觉叙事。