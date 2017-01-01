企业AI视频生成器用于商业内容创作
加速视频制作，确保所有内容的品牌一致性，利用强大的文本转视频功能实现可扩展的成果。
制作一个引人入胜的45秒视频，展示一家现代企业如何利用先进的文本转视频生成器来简化其全球员工的内部沟通。目标观众是忙碌的企业员工，内容呈现应具备专业但亲切的视觉风格和清晰权威的旁白。强调AI虚拟形象的无缝整合，以便在各个部门传达领导层的一致信息，增强参与度和理解力。
133/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个充满活力的30秒宣传视频，面向小企业主和营销专业人士，展示AI视频制作工具在快速内容创作中的强大功能。视觉风格应现代且充满活力，配以欢快、充满活力的配乐和旁白。突出用户如何快速利用多样化的视频模板，并轻松整合旁白生成，创建引人注目的社交媒体广告和营销材料，大幅缩短制作时间。
示例提示词2
为产品经理和品牌战略师开发一个60秒的产品发布公告，生动展示AI视频平台在业务中保持完美品牌一致性的能力。视频应具备流畅、精致的视觉风格和信息丰富的音频语调，有效传达价值给成熟的企业观众。重点突出媒体库/素材支持的轻松使用，以整合品牌认可的资产，确保每个视觉作品与企业形象无缝对接。
示例提示词3
为内容创作者和社交媒体经理制作一个动态的40秒社交媒体片段，突出AI视频生成器在多平台分发中的多功能性。视觉和音频呈现应清晰易懂，有效展示精准的纵横比调整和导出功能，以优化不同社交渠道的内容。此外，强调自动生成字幕/说明文字，确保最大范围的覆盖和可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的内容
首先直接输入您的脚本，让平台利用其从脚本到视频的功能，将您的文本转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和声音
从多样的逼真AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌，通过一致的屏幕呈现个性化您的信息。
3
Step 3
应用品牌和增强功能
通过全面的品牌控制，轻松在视频编辑器中应用公司的标志、颜色和字体，保持强大的品牌一致性。
4
Step 4
导出您的最终视频
完成创作并以各种纵横比和分辨率导出，利用纵横比调整和导出功能进行多平台分发，实现无缝的视频制作工作流程。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和文本转视频生成技术，将脚本转化为专业视频，使视频制作高效且可扩展，满足各种业务需求。
HeyGen能否帮助保持视频中的品牌一致性？
当然可以，HeyGen提供丰富的视频模板和品牌控制功能，让您轻松整合标志、颜色和字体，确保每个视频的品牌一致性。
HeyGen在旁白和本地化方面提供哪些创意选项？
HeyGen提供多样的旁白生成能力，并支持视频本地化，使您能够用多种声音和语言为全球观众定制内容。
HeyGen的AI虚拟形象在不同内容需求中有多大灵活性？
HeyGen的AI虚拟形象非常灵活，能够无缝整合到各种视频内容中，从培训模块到营销广告，提升您的视频编辑过程，带来栩栩如生的演示者。