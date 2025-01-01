招生宣传视频制作工具：提升学生申请
创建引人入胜的学校营销视频以吸引潜在学生。使用我们的AI化身个性化您的信息并提升招生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对大学招生官和招生部门的45秒视频，展示“AI视频制作工具”的创新使用，吸引“潜在学生”。视觉上，将真实的校园镜头与多样化、引人入胜的“AI化身”无缝结合，直接与观众对话。音频应具备清晰、自信的“旁白生成”，强调简便性和影响力。
制作一个鼓舞人心的60秒“营销视频”示例，专为在线课程创作者和职业学校营销人员设计，专注于“提升招生”的策略。此视频采用解释性格式，配有动态屏幕图形和文字，全部由“从脚本到视频”功能生成。音频应具备激励性，配以柔和的背景音乐，并辅以易于阅读的“字幕/说明”，以确保最大覆盖面。
为小企业主制作一个15秒的社交媒体广告，推广在线研讨会或教育内容，强调“在线视频制作工具”的便利性，用于快速、有效的信息传递。视觉风格是快速剪辑的高质量“库存照片和视频”蒙太奇，快速切换于引人入胜的场景之间。音频是一个有力、欢快的曲目，旁白最少，展示“纵横比调整和导出”如何简化内容适应各种社交平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的招生宣传视频的制作？
HeyGen利用先进的AI技术，使创建引人入胜的招生宣传视频变得轻而易举。我们易于使用的平台允许您将文本转化为动态视频，使用逼真的AI化身和大量可定制的模板，简化整个创作过程。
除了招生，HeyGen还能创建哪些类型的营销视频？
除了招生，HeyGen还是一个多功能的在线视频制作工具，适用于各种营销活动。利用我们丰富的模板库和广泛的库存照片和视频，轻松创建引人注目的社交媒体广告、产品发布或解释性视频。
HeyGen是否提供AI驱动的功能，如学校视频的旁白和字幕？
是的，HeyGen通过强大的AI编辑功能增强您的学校视频项目，包括直接从您的脚本生成自然、人声旁白。您还可以自动为您的AI视频制作项目添加精美的字幕，确保您的内容既专业又易于访问。
HeyGen如何帮助教育机构提升招生？
HeyGen通过使教育机构能够创建与潜在学生产生共鸣的高质量学校宣传视频来提升招生。轻松在社交媒体渠道上分享这些引人入胜的营销视频，以有效扩大您的影响力和覆盖面。