通过您的招生规划视频制作工具提升招生率
轻松使用从文本到视频的功能创建专业教育视频，改善学校营销并提高招生率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的AI驱动讲解视频，详细介绍大学的申请流程，特别针对国际申请者。视觉美学应清晰、专业，并采用动画信息图表风格，配以冷静、信息丰富的配音。通过从脚本到视频的字幕生成功能，确保生成精确的字幕/说明文字，以便在此招生规划视频制作场景中保持清晰。
示例提示词2
设计一个引人注目的30秒社交媒体广告，宣布早鸟报名折扣，目标是通过Instagram和TikTok等平台吸引年轻人。视频应节奏快且视觉吸引力强，具有动态过渡、吸引人的背景音乐，以及来自活力AI虚拟形象的直接呼吁。利用纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种社交媒体格式，增强您的社交媒体营销效果并提高招生率。
示例提示词3
想象一个90秒的教育视频，展示一个新的跨学科项目或突出关键教师成就，旨在作为更广泛学校营销的一部分，面向在校学生、校友和潜在教师招聘。风格应融合纪录片真实镜头与专业AI虚拟形象介绍，配以温暖、吸引人的配音。利用HeyGen的媒体库/素材支持丰富视觉效果，并通过集成的配音生成功能为这些专业发展视频提供精致的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化学校的教育视频制作？
HeyGen是一个直观的教育视频制作工具，允许学校轻松将文本转化为引人入胜的视频。利用AI虚拟形象和模板库高效地简化高质量教育内容的制作。
HeyGen有哪些创意方式可以提升学校的招生和营销效果？
HeyGen通过动态的学校营销策略帮助学校提升招生率。制作引人入胜的AI驱动讲解视频或虚拟校园参观，结合您的品牌控制，创造性地展示您的机构。
HeyGen能否为招生规划视频项目生成AI虚拟形象？
是的，HeyGen是一个强大的招生规划视频制作工具，能够让您创建和使用逼真的AI虚拟形象。这些虚拟形象可以提供专业的配音，大大提升您的视频内容，而无需复杂的视频编辑技能。
HeyGen是否提供制作专业发展视频的工具？
当然，HeyGen是一个强大的创意引擎，可以轻松制作专业发展视频。利用集成的配音功能和全面的品牌控制，确保所有输出的一致性和专业性。