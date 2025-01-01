入学指导视频制作器：轻松招募学生
通过使用我们多功能的模板和场景，轻松创建引人入胜的品牌视频，提升学生招募效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的学校营销视频，针对潜在学生的家长，旨在让他们对学校的支持和学生福利感到放心。这个温暖而真实的作品可以利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供引人入胜的校园视觉效果，由专业的AI化身有说服力地传达关键信息。
如何制作一个专为新生设计的30秒直观教育视频，提供关于虚拟校园游览亮点或初始注册步骤的清晰指导？通过使用HeyGen的模板和场景，可以实现简洁的布局，脚本转视频功能确保屏幕上的指示准确无误，并辅以平静、引导性的声音。
考虑一个15秒的社交媒体视频，面向广泛的年轻潜在学生群体，动态展示独特的项目特色和充满活力的学生生活。这种节奏快、视觉吸引力强的内容，经过HeyGen的纵横比调整和导出优化，应该利用快速剪辑和充满活力的音乐，通过清晰的字幕/说明完全实现无声观看。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为有效的入学指导视频制作器？
HeyGen通过AI化身和文本转视频功能，帮助机构创建引人入胜的入学指导视频和教育内容。这简化了学生招募过程，并通过吸引人的视觉效果提升入学率。
HeyGen是否提供学校营销视频的创意工具？
当然！HeyGen提供了一个对初学者友好的界面，拥有多样的模板和场景，使创建品牌视频变得简单。您可以通过标志和颜色自定义品牌控制，确保每个学校营销视频都能反映您机构的身份。
HeyGen能否创建引人入胜的虚拟校园游览动画教育视频？
是的，HeyGen可以使用AI化身和脚本转视频功能创建动态的虚拟校园游览视频。此外，它还提供旁白生成和AI字幕，确保您的教育内容对所有观众都具有吸引力和可访问性。
HeyGen为在社交媒体上分发教育视频内容提供了哪些功能？
HeyGen支持多种纵横比，并允许轻松导出您的教育视频到社交媒体和YouTube等平台。您还可以添加AI字幕，以增强在不同观众中的覆盖和参与度。