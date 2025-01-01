招生分析视频制作工具助力高等教育增长

赋能招生和市场团队，利用HeyGen的AI化身创建有影响力的目标受众视频并提升招生。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒数据驱动演示视频，专为招生和市场团队设计，展示招生分析视频制作工具在优化招聘工作中的强大作用。采用专业的信息图表驱动视觉风格，配以清晰权威的旁白，直接从您的脚本中生成，使用HeyGen的脚本转视频功能，呈现关键见解并提升招生效果。
示例提示词2
制作一个吸引人的30秒社交媒体视频，面向潜在学生，旨在激发对校园参观视频的兴趣。采用动态、快节奏的视觉风格，配以充满活力的音乐和屏幕文字叠加，确保通过HeyGen的字幕功能实现更广泛的受众可达性和影响力，有力传达您的高等教育招生策略。
示例提示词3
为特定学生群体制作一个引人入胜的60秒目标受众视频，解释个性化招生分析的好处。使用温暖、吸引人的视觉美学和舒缓的背景音乐，配以专业的旁白，通过HeyGen的旁白生成功能清晰有效地传达信息，作为AI视频生成器。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

招生分析视频制作工具的工作原理

轻松将您的高等教育招生数据和策略转化为引人入胜的AI生成视频，以吸引潜在学生并提升招生。

1
Step 1
创建您的数据驱动脚本
基于您的“高等教育招生策略”，起草一个精确的脚本。利用“脚本转视频”功能，自动将您的见解转化为基础视频叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身和视觉效果
从多样的“AI化身”和动态模板中选择，以视觉化展示您的招生分析。根据目标受众调整演示。
3
Step 3
添加专业旁白
使用“旁白生成”添加专业音频解说，有效传达复杂的招生趋势。结合“字幕和旁白”以提高可达性和更广泛的覆盖。
4
Step 4
导出并分享以提升招生
使用“纵横比调整和导出”功能，以适合社交媒体等平台的各种纵横比导出您的最终视频。分享您的数据驱动信息以帮助“提升招生”。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

学生成功故事

通过AI生成的视频展示鼓舞人心的学生成功故事和推荐，吸引新申请者并增强您机构的吸引力。

常见问题

HeyGen如何帮助高等教育机构制定招生策略？

HeyGen使招生和市场团队能够快速创建引人入胜的招生分析视频内容。利用HeyGen的AI视频生成器，制作与潜在学生产生共鸣的个性化宣传，有效提升招生。这种数据驱动的方法增强了您的整体高等教育招生策略。

是什么让HeyGen成为招生和市场团队的有效AI视频生成器？

HeyGen提供了一个端到端的视频生成平台，轻松实现文本转视频。其直观的界面和故事板模板使招生和市场团队能够大规模制作高质量视频，简化各种活动的内容创作。

HeyGen能否为不同学生群体创建目标受众视频？

是的，HeyGen通过可定制的AI化身和多样的旁白生成，能够创建高度针对性的目标受众视频。这使得机构能够针对特定学生群体量身定制信息，确保更大的相关性和影响力。您还可以添加字幕以提高可达性。

HeyGen如何支持创建引人入胜的社交媒体和校园参观视频？

HeyGen提供强大的工具，包括媒体库和纵横比调整，非常适合制作动态社交媒体视频和校园参观视频。通过HeyGen，您可以录制、编辑和分享高质量的视觉故事，吸引注意力并告知潜在学生。