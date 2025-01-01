加速工程变革视频制作
使用我们的从脚本到视频功能，简化您的视频制作流程，快速创建专业内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
为科技公司中的技术培训师和新员工制作一个90秒的培训模块，展示AI视频生成器如何简化复杂技术解释的创建。视觉和音频风格应具有吸引力和信息性，包含动态文本动画和友好、清晰的声音。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将现有文档转换为视频，从各种模板和场景中选择以保持品牌一致性。
为全球开发团队和利益相关者制作一个45秒的产品更新视频，突出由生成式AI视频技术启用的新功能。视觉风格应现代且简洁，使用HeyGen的媒体库/库存支持中的高质量素材，并配以成熟、专业的旁白。确保通过字幕/说明传达所有关键信息，以迎合不同语言的观众，使更新信息普遍可访问。
制作一个60秒的招聘视频，面向社交媒体上的潜在工程人才和科技爱好者，展示工程公司创新文化，使用先进的工程视频制作工具。视觉和音频风格应动态、鼓舞人心且节奏快，包含快速剪辑和积极向上的激励配乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作各种版本，然后使用纵横比调整和导出功能优化不同社交平台的展示，最大化覆盖面和参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化技术内容的AI视频创建？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，简化了复杂技术内容或工程变革视频的制作。它利用AI虚拟人和从文本到视频的功能，让用户高效地将脚本转化为专业视频，减少传统视频制作流程。
HeyGen的数字虚拟人能为多样化的视频需求提供哪些功能？
HeyGen提供多种逼真的数字虚拟人和动画角色，可以根据不同的视频需求进行定制。这些AI虚拟人增强了互动性，并支持多语言，确保您的信息在全球范围内产生共鸣。
HeyGen能否协助脚本编辑和管理视频制作流程？
是的，HeyGen旨在通过提供直观的脚本编辑工具和无缝的从文本到视频流程来优化视频制作流程。这种创意控制使用户能够高效地管理从概念到最终视频的内容。
HeyGen中是否有视频模板可加速视频创建？
当然。HeyGen提供了丰富的视频模板和场景库，以帮助快速启动项目，并对最终输出提供创意控制。这些模板帮助用户快速制作高质量的生成式AI视频，适用于各种用途。