为工程团队制作一个引人入胜的60秒视频，向潜在投资者展示他们的最新突破项目。视觉风格应简洁专业，包含3D渲染和屏幕数据可视化，并配以清晰自信的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象可以实现一个精致的展示，无需真人演员，使得“工程项目视频生成器”过程极为高效。

示例提示词1
设计一个充满活力的30秒营销视频，目标是渴望提升在线存在感的小企业主。这个“AI视频生成器”作品应包含明亮、充满活力的图形和快速的过渡效果，配以热情、鼓舞人心的声音，强调易用性。视频将直接通过HeyGen的“从脚本到视频”功能生成，简化“视频制作”过程。
示例提示词2
制作一个信息丰富的45秒解释视频，向有志学生或新入职的工程师展示复杂的工程原理。视觉方法应清晰简洁，使用动画图表和分步骤插图，而音频则采用平静的解释性旁白。确保所有关键术语通过HeyGen的自动“字幕/说明”功能可访问，增强对这个“解释视频”的理解。
示例提示词3
开发一个动态的15秒社交媒体视频，宣布“AI视频工具”平台的新功能，目标是现有用户和技术爱好者。视频应具有现代、快速节奏的视觉节奏，配以醒目的文字覆盖和欢快的背景音乐，反映出对更新的兴奋。利用HeyGen的“模板和场景”将确保专业且引人入胜的外观，非常适合快速的“社交媒体视频”公告。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

工程项目视频生成器如何工作

快速将复杂的工程数据和见解转化为引人入胜的视频演示，利用AI简化沟通并节省宝贵时间。

1
Step 1
创建您的项目视频
首先将您的工程项目脚本直接输入我们的从脚本到视频功能。我们的AI会解读您的文本，为视觉生成做好准备。
2
Step 2
选择项目模板
从我们广泛的可定制模板和场景中选择，以视觉化地展示您的工程项目。我们的库支持各种风格和需求。
3
Step 3
添加专业旁白
通过利用我们先进的旁白生成功能，为您的视频提升清晰、自然的音频效果。选择多种声音和语言，有效传达您的信息。
4
Step 4
导出您的最终视频
通过轻松集成自动字幕/说明，增强观众的可访问性和清晰度。完成后，导出您精心制作的工程项目视频。

简化项目沟通

快速生成引人入胜的视频更新和项目展示，确保工程团队和利益相关者之间的沟通清晰一致。

常见问题

HeyGen如何简化工程团队的视频制作？

HeyGen的AI视频生成器将文本转化为视频脚本，轻松生成引人入胜的内容。它允许工程团队使用AI虚拟形象和直观工具高效制作专业视频，用于各种目的，从培训视频到项目更新。

HeyGen提供哪些创意工具来定制AI虚拟形象和视频？

HeyGen提供丰富的可定制模板和多样化的AI虚拟形象库，以个性化您的视频内容。用户可以根据自己的创意愿景调整视觉效果、旁白，甚至品牌元素如标志和颜色，用于营销或解释视频。

HeyGen能否制作完整的视频，包括旁白和字幕？

当然可以。HeyGen支持端到端的视频生成，自动从您的文本脚本添加真实感的旁白。它还包括集成的字幕和说明，确保您的解释视频或视频教程既可访问又精致。

HeyGen如何支持创建各种商业视频，如培训或营销内容？

HeyGen是一个多功能的AI视频工具，非常适合生成各种商业视频。无论您需要引人入胜的培训视频、动态的营销视频，还是信息丰富的社交媒体视频，HeyGen强大的功能简化了整个视频制作过程。