工程概念视频制作工具：简化复杂理念
将复杂的工程概念简化为引人入胜的视觉叙事，轻松生成专业视频，通过从脚本到视频的功能实现。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为行业专业人士和潜在投资者制作一个45秒的产品展示视频，突出一种新型可持续材料，采用时尚、专业的视觉美学，展示“数据可视化”和自信的AI化身演示者。利用HeyGen的“AI化身”和“媒体库/素材支持”来创建一个引人注目的“专业工程视频”。
设计一个30秒的“工作原理”教程，面向同行工程师，演示新CAD软件模块的设置，采用精确的分步视觉效果和清晰简洁的解说。实施HeyGen的“字幕/说明”以增强可访问性，使其成为“工程概念视频制作工具”用来“创建教学视频”的有效视频。
为对STEM感兴趣的高中生开发一个90秒的励志视频，通过充满活力的视觉效果、动态动画和振奋人心的专家解说，展示土木工程的现实世界影响。使用HeyGen的“模板和场景”和“语音生成”来打造一个“引人入胜的视觉叙事”，将HeyGen定位为强大的“STEM教育视频创作者”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化专业工程视频的制作？
HeyGen作为一个强大的“AI视频制作工具”和“创意引擎”，使工程师能够以前所未有的轻松制作“高质量视频”。其“端到端视频生成”能力和现成的“模板和场景”简化了整个过程，帮助您有效地“通过视频传达想法和概念”。
HeyGen能否帮助创建引人入胜的STEM教育教学视频？
当然可以。HeyGen是一个理想的“STEM教育视频创作者”，旨在通过“引人入胜的视觉叙事”来“简化复杂的工程概念”。您可以“创建引人入胜的视频”，结合动态“数据可视化”和“动画图表”，以促进更丰富的“视觉学习体验”。
AI化身和高级功能在HeyGen的工程概念视频制作工具中扮演什么角色？
HeyGen利用“动态AI化身”和“从脚本到视频”功能，将复杂的技术内容转化为清晰的“专业工程视频”。结合“语音生成”和“自动字幕”，这些“AI驱动的平台”功能帮助“将复杂的科学”转化为易于理解的解释。
如何在HeyGen的专业视频制作平台中自定义工程视频模板？
HeyGen提供多样化的“工程视频模板”库，您可以完全“自定义”自己的品牌元素和媒体。您可以添加独特的“动态动画”，整合“专家解说”，并利用“媒体库”实现“专业视频制作”，精确满足您的教育或培训目标。